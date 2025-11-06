El alquiler medio supera por primera vez los mil euros en Alicante y asciende a 1.130 euros en Valencia

Archivo - Carteles de 'Se alquila' pegados en un edificio, a 28 de diciembre de 2022, en Madrid cat - CONTACTO VÍA EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Alicante ha superado por primera vez la barrera de los mil euros en este tercer trimestre del año, con un precio medio de 1.002 euros, mientras que en Valencia los inquilinos pagan 1.130 euros y Castellón, en cambio, es considerablemente más barata, con una media de 721 euros.

Así se desprende de la última edición del Barómetro del Alquiler, con datos correspondientes al tercer trimestre de 2024, un estudio elaborado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro.

El precio medio del alquiler en la Comunitat Valenciana es de 1.032 euros, lo que la sitúa entre las comunidades autónomas más caras del país, junto con Baleares, Madrid, Cataluña, País Vasco y Canarias.

En el tercer trimestre de 2024, el alquiler en la Comunitat Valenciana era de 970 euros, por lo que, en un año, los precios han subido un 6,4%.

Por provincias, Valencia registra el mayor incremento interanual, con un crecimiento del 8,5%. En Alicante el aumento fue del 6,1%, mientras que en Castellón se quedó en el 5,3%.

LA OFERTA SE REDUCIRÁ UN 5%

La Comunitat Valenciana perderá un 5,1% de oferta de alquileres residenciales en 2025, según la proyección que plantea el Barómetro del Alquiler. De acuerdo con este estudio, este año se comercializarán un total de 80.922 inmuebles en la Comunitat Valenciana, 4.375 menos que el año anterior. De estos, 40.659 saldrán al mercado en la provincia de Valencia, mientras que 32.798 lo harán en Alicante y 7.465 en Castellón.

Sin embargo, la provincia en la que más se reducirá la oferta, en términos relativos, es Castellón, donde la caída alcanzará el 12,1% con respecto a 2024. En Valencia, la reducción será del 4,7%, mientras que la disminución en Alicante será del 3,9%.

LA PRESIÓN DEL ALQUILER SE MODERA DEBIDO A LA CAÍDA DE ALICANTE

Aunque el comportamiento de la oferta en el tercer trimestre apunta a una reducción de la oferta, lo cierto es que la presión de la demanda también se ha moderado en este periodo, según la fundación. Si en el trimestre anterior había un total de 103 inquilinos por vivienda que salía al mercado de la Comunitat Valenciana en un plazo de diez días, ahora esa cifra se ha reducido hasta los 87 contactos por inmueble.

Esto se debe sobre todo a la disminución de la presión en Alicante, que pasa de los 126 interesados por una misma vivienda, lo que la situaba como una de las provincias con los datos más elevados del país, hasta los 84, que, aunque es menor, sigue mostrando un gran desequilibrio entre oferta y demanda.

En cuanto a Valencia, se mantiene como la provincia con la presión más alta de la región. Aquí, son 103 el número de inquilinos que contactan con un profesional o con un propietario para interesarse por un mismo inmueble. Hace tres meses eran 107.

Castellón, en cambio, presenta unos niveles de presión mucho más bajos. En el tercer trimestre de 2025, un total de 34 personas se interesaron por cada propiedad que salió al mercado del alquiler en la provincia, un tímido ascenso desde los 33 del periodo anterior.