Un alto cargo de la CHJ dice a la jueza de la dana que no había obras pendientes en Forata o el Poyo antes de la riada

Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Estos puentes fueron dañados tras la Dana del 29 de octubre en Va - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un alto cargo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que no había obras pendientes en Forata o en el barranco del Poyo antes de la riada.

Así se ha pronunciado el testigo en su comparecencia en el juzgado de Catarroja por la causa de la dana, en un procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El testigo, director técnico de la CHJ, ha explicado que el día de la riada se encontraba en Perú de vacaciones y ha señalado que antes del 29-O Forata estaba en "perfectas condiciones" para laminar una avenida. "Las compuertas estaban levantadas desde hacía tiempo", ha dicho.

Ese día, ha señalado, no se manejaron las compuertas. "El desemblase es automático. Cuando llega al aliviadero, vierte", ha explicado.

Además, ha dicho que es "totalmente imposible" que el agua de Forata llegase al barranco del Poyo: "Son dos cuencas diferentes. Forata es el Magro. El Poyo es un barranco que nace y desemboca en L'Albufera. No hay conexión hidráulica", ha manifestado.

En el caso en que esa conexión pudiera existir, "que no existe", un canal lleva 20 metros cúbicos por segundo y, Forata, 1.000. "No existe conexión, pero es que no se puede llevar agua al Poyo a través de un canal", ha incidido.

El testigo también ha explicado que el 29-O el SAIH funcionó y ha aclarado que tiene dos partes, la de control de caudales y, por otra, la de pluviómetros.

Los pluviómetros, ha proseguido, sirven para gestión diaria, "no son anticipadores de una emergencias". Y ha dicho que los datos del SAIH de pluviometría son automáticos. Los de caudal se validan. "Los sensores pueden tener fallos y constatan la veracidad del dato", ha añadido.

Además, el testigo ha expuesto que los barrancos se tienen que mirar desde el punto de vista de Protección Civil. "La Diputación tiene puestas escalas en algunos", ha afirmado.

Sobre Buseo, ha dicho, no tienen conocimiento porque es titularidad de la Generalitat Valenciana. "La dirección técnica no tiene conocimiento de las presas de terceros o de concesionarios. La CHJ es mero receptor de correos. Los mandan también a Emergencias, la CHJ, o seguridad de presas del Ministerio", ha enumerado.

Preguntado por si antes de la riada había obras pendientes en Forata o en algún barranco como el Poyo, ha dicho que "no", ni programadas. "Alguna no estaba lanzada por motivos programáticos o presupuestarios. Pero obras que pudieran afectar a la avenida no había", ha aseverado.

En el Poyo, ha añadido, estaba programado un estudio de la obra del barranco. Estaban valorando el estudio y esa obra pero por un problema de tramitación ambientales vieron la parte de la A-3 en lugar de la zona interior. En ese sentido luego venía otro proyecto. "El Poyo tiene capacidad muy diferente en distintos puntos. Lo están estudiando", ha señalado.