Alumnado de la UA y de la University of North Florida completan su formación en Alicante - UA

ALICANTE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) y la University of North Florida (EEUU) están impartiendo una formación conjunta en la Facultad de Económicas y Empresariales para que el alumnado de ambas universidades complete su formación.

El curso está integrado por dos módulos sobre 'Liderazgo y competitividad en el siglo XXI' e 'Inmigración, Innovación y Emprendimiento Social' y tiene un mes de duración. Como actividad adicional, optativa, el alumnado puede cursar el módulo 'Intercultural Communication', con la colaboración del Centro Superior de Idiomas, según ha indicado la UA en un comunicado.

Esta formación conjunta tiene una duración de cuatro semanas de clases dedicadas a temas relacionados con la innovación social y el liderazgo empresarial. Se trata de una iniciativa consolidada que se lleva a cabo desde 2016, como han explicado Malena Fabregat, vicedecana de Relaciones Institucionales, Políticas de Igualdad y Movilidad, y Toni Fuster, coordinador de Relaciones Internacionales, en la Facultad de Económicas y Empresariales.

Los cursos, impartidos íntegramente en inglés y con 40 horas de duración cada uno, se engloban dentro del programa 'Coggin in Spain' del Coggin College of Business de la University of North Florida, institución con la que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales mantiene una "estrecha colaboración" desde hace más de 20 años. Además, con ella, la Universidad de Alicante imparte un doble grado Internacional en Administración y Dirección de Empresas

El curso se clausurará el próximo 19 de julio con un acto de entrega de diplomas, que cerrará una edición en la que ha participado un "excelente grupo de estudiantes" de la UA y de la UNF, según han resaltado los organizadores. Esta formación ha permitido al alumnado participante de ambos centros ampliar sus conocimientos y disfrutar de un ambiente internacional y multicultural.