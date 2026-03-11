Álvarez-Pallete pide un nuevo contrato social ante la IA, "la mayor revolución tecnológica de la historia"

Archivo - El expresidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente ejecutivo de Telefónica José María Álvarez-Pallete ha advertido que con la inteligencia artificial (IA) "estamos viviendo la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad", una transformación que ha descrito como "cuatro veces el impacto en PIB per cápita que la revolución industrial" y ante la que ha reclamado "un nuevo contrato social" porque su "gran reto es la desigualdad".

Álvarez-Pallete ha pronunciado la conferencia 'Dioses y Caos' durante la primera jornada de Forinvest, en València, donde ha enmarcado el auge de la IA en un contexto global en el que "el orden se está alterando" y "hay cada vez más conflictos".

El exdirectivo ha subrayado que "lo que estamos viviendo es cuatro veces el tamaño de la mayor revolución tecnológica que ha llegado a la vida hasta ahora, que ha sido la revolución industrial", y ha incidido en que "la inteligencia artificial va a tener 70 veces el impacto que tuvo la revolución industrial en sus primeros setenta años".

Para ilustrar la velocidad del cambio, Álvarez-Pallete ha recordado que "al teléfono fijo le costó 50 años alcanzar 50 millones de usuarios" y que "el teléfono móvil tardó 12 años en 50 millones de usuarios", mientras que "al último producto de Meta le costó menos de dos días" en llegar a esa cifra, de forma que "distribuir tecnología cada vez es más rápido y cada vez es más fácil llegar a millones de personas".

El expresidente de Telefónica ha destacado que "el smartwatch tiene 500.000 veces más capacidad de procesamiento que la NASA cuando mandó el hombre a la luna" y que la inteligencia artificial "ha conseguido en 14-15 meses lo que le costó 14 años a internet".

También ha alertado del impacto energético y de recursos de la IA. "Google y Microsoft consumen la misma energía que Portugal", ha señalado, y ha citado estimaciones según las cuales "la IA en próximos años va a consumir la misma agua que consume Suecia en un año".

MÁS FRENTES DE BATALLA

En este contexto, Álvarez-Pallete ha advertido que "la tecnología siempre avanza más rápido que el contrato social" y ha situado la desigualdad como el "gran reto" de todo este proceso de disrupción. Según ha explicado, "antes el 60% era desigualdad entre países, ahora el 64% es desigualdad dentro del país, y es una bomba de relojería que tiene que ver con la polarización".

El expresidente de Telefónica ha advertido que "la verdad es uno de los pilares de la democracia" y que "hoy en día muy fácil viralizar noticias" mientras "distinguir entre la verdad y la mentira es cada vez más difícil". Según ha expuesto, hay cada vez más comunidades de trolls y de bots cuya misión es polarizarnos".

Para Álvarez-Pallete, "la tecnología ha aumentado los frentes de batalla, ahora hay que sumar el ciberespacio, el espacio satelital y la desinformación", con un escenario en el que "más de la mitad del tráfico de la red no es humano, son bots" y "el 37% del tráfico que va por redes es cibercrimen". "Es como si cuatro de cada diez coches fueran criminales", ha comentado.

ADAPTAR EL SISTEMA EDUCATIVO

Frente a la disyuntiva entre "utopía o distopía", el exdirectivo ha considerado que "esto es un desafío social, no es solo uno tecnológico", y los países deben plantearse cómo quieren que se desarrolle esta revolución tecnológica.

La IA va a generar mucho desempleo y también mucho empleo, ha apuntado, y "cómo manejemos esta transición va a determinar que sea socialmente responsable o no". Por ello, considera "muy importante" adaptar el sistema educativo y ha advertido que "todos los trabajadores van a tener que aprender de nuevo cómo van a hacer su trabajo con la IA". Así, ha situado la recapacitación laboral como "uno de los mayores desafíos".

El expresidente de Telefónica ha defendido que "no es el momento de la tecnología, la tecnología ya está aquí, es el momento de las Ciencias Sociales, la Antropología, el Derecho, la Economía, la Filosofía", porque "es el momento de dicidir cómo queremos que esto pase", ya que ahora "estamos dejando que la tecnología campe a sus anchas".

LOS DATOS, "NUEVO FACTOR DE PRODUCCIÓN"

Álvarez-Pallete ha sostenido que "esta revolución tecnológica ha creado un nuevo factor de producción que son los datos", utilizados para entrenar a las IA, y se ha preguntado "de quién son".

El expresidente de Telefónica ha apuntado a que "los datos de una familia de cuatro miembros" pueden valer "entre 20.000 y 46.000 dólares", y ha advertido de la cantidad de información que deja la ciudadanía en las plataformas y se comparte "en mercados secundarios de datos". "Permitimos cosas en el mundo digital que jamás permitiríamos en el mundo físico", como que "plataformas lean nuestros mails".

En su opinión, "estamos en vasallaje digital, abrimos datos que cedemos sin saber su valor para que otros saquen dinero". "El dato personal es un derecho inalienable de la persona, no puede ser expropiado sin contraprestación", ha expuesto.

"Álvarez-Pallete ha avisado de que "por primera vez hemos encontrado una tecnología que quizás es mejor al tomar decisiones que los hombres" y ha recalcado que "esto va a ser bueno si lo hacemos bueno los humanos". Por ello, ha afirmado que "ha llegado el momento de enunciar una nueva carta social de derechos" y ha defendido que "la tecnología nos traerá cosas increíbles", como curar discapacidades o resolver hambrunas", pero debemos "plantearnos cómo queremos que esto pase, cómo definimos la dignidad humana, cómo defendemos la igualdad, cómo reequilibramos el equilibrio geopolítico que se está perdiendo".

Álvarez-Pallete se ha preguntado "quiénes van a ser los dioses que van a poner orden", si los países o las personas que lideran las compañías tecnológicas, y ha mostrado fotografías en las que estos directivos posan junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con todo, ha pedido "volver al origen de los valores de la democracia" y ha señalado de las decisiones deben partir de "las universidades, del mundo académico, de los parlamentos, de gente elegida por la gente, no de campañas de desinformación".