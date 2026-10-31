Álvarez pide saber "exactamente" lo que ha ocurrido y una "redimensión" del sistema de tren tras el accidente de Urda

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado saber "exactamente" qué es lo que ha ocurrido y hacer una "redimensión" del sistema ferroviario de España tras el accidente de tren de Urda (Toledo). Además, también ha pedido "no culpabilizar a las personas trabajadoras de la manera que se ha hecho sin ningún dato objetivo porque también son personas que sufren y padecen".

Así lo ha manifestado el secretario general de UGT, en declaraciones a los medios, minutos antes del acto Reconocimientos Memoria, organizado por la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O.

Sobre un posible paralelismo entre el accidente de tren y la dana de Valencia, que dejó 234 víctimas mortales, ha subrayado que "cualquier paralelismo no tiene ningún sentido".

No obstante, ha insistido en que desde UGT se ha dicho que "lo que hace falta" es "saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, hacer una redimensión del sistema ferroviario en nuestro país y no culpabilizar a las personas trabajadoras de la manera que se ha hecho sin ningún dato objetivo porque también son personas que sufren y padecen".

Ha puesto de relieve que "hay muchos trabajadores ferroviarios que también están implicados en muchos de los accidentes" y, en este caso, ha apuntado, "lamentablemente también hay fallecidos que son trabajadores ferroviarios". Por ello, Álvarez ha pedido "respeto para ellos".

Pero a la vez, ha continuado, "también queremos que haya un replanteamiento general". "El ferrocarril la alta velocidad de nuestro país ha crecido mucho más de lo que parece que ser razonable: La entrada de las empresas privadas se hizo sin garantías. Y, por otra parte, hay algunos datos que, sin conocer mucho el tema, asustan", ha resumido.

A su parecer, "el gasto de mantenimiento que hay en nuestro país en relación con el entorno es un gasto absolutamente insuficiente". Por tanto, ha pedido, "más gasto de mantenimiento y tecnología puntera".

"NO HACER CASO A LOS TÉCNICOS"

Asimismo, ha destacado que, con unas elecciones generales ya convocadas, le parece "bien" que "las responsabilidades políticas a este nivel" las "ejerza el ministro" de Transportes, Óscar Puente. "Y el presidente, sin ningún lugar a dudas, si cree que el ministro las tiene que responder", ha apostillado.

El secretario general de UGT ha insistido en que "no hay ningún paralelismo entre una dana que se incumplieron unas previsiones a sabiendas y que parte de la catástrofe vino como consecuencia de no hacer caso a los técnicos que habían advirtiendo" y entre el accidente ferroviario de Urda. "Aquí no había ningún técnico que hubiera advertido que iba a haber un accidente de esas características", ha zanjado.