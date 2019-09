Álvaro (Compromís) no quiere ajustes por el bloqueo político: "La primera opción es forzar que haya Gobierno"

Publicado 22/08/2019 15:38:14 CET

VALÈNCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Valencianes Mònica Álvaro, ha afirmado este jueves que ella como parlamentaria votó unos Presupuestos de la Generalitat para 2019 y quiere que se ejecuten como tal, por lo que ha criticado que desde Madrid se exijan "ajustes" a las comunidades, que ella considera recortes. A su juicio, "la primera opción es la de forzar que haya Gobierno central".

Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press la diputada de Compromís, que después de que Catalunya anunciara su recurso a la vía judicial para reclamar al Ejecutivo central el pago de los adelantos pendientes de pago cree que la primera opción es forzar a la formación de Gobierno, la segunda estudiar el plan de ajuste que prepara la Conselleria de Hacienda y la tercera sería la planteada por el Govern catalán.

Esa última opción, ha precisado, no la descarta pero no la valora tampoco porque "no se ha llegado a ese momento". A su juicio, "todavía hay tiempo, si se tienen ganas" para llegar a un acuerdo que permita la formación de gobierno en Madrid.

Ha lamentado que el que los dirigentes nacionales "no se decidan" está costando a los valencianos más de 1.000 millones de euros, entre otras cuestiones por anticipos del IVA que no se están abonando a la región, que sí formó Consell "en tiempo y forma".

Por ello, ha criticado que en este impasse en el que no se llega a un acuerdo de investidura "Pedro Sánchez hable de ajustes a as comunidades", ajustes que para la diputada "son recortes en gasto" que de una forma u otra acaban afectando a los ciudadanos.

Según ha apuntado, existe una propuesta de ajuste por parte de la Conselleria de Hacienda en la que se habla de ajustes en partidas y expedientes de crédito no comprometidos que habrá que estudiar. Mònica Álvaro ha recordado que el 'president' Ximo Puig ha señalado que no afectará al ámbito social, pero en cualquier caso, "la solución es que Madrid se aclare" y puedan aprobarse nuevos presupuestos.