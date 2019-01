Amenaza de muerte a una vecina por su condición sexual al quejarse ella por el ruido

Publicado 23/01/2019 16:33:56 CET

La Policía Nacional ha detenido en Xàtiva (Valencia) a un hombre de 45 años por presuntamente amenazar a una vecina con matarla por su condición sexual, tras recriminarle ella que hiciera ruido por la noche. El presunto autor se autolesionó tanto en el coche patrulla como en los calabozos y también amenazó a los agentes.

Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la mañana, cuando el 091 recibió el aviso de una discusión entre vecinos en un domicilio de Xàtiva. La afectada manifestó a los agentes que el sospechoso estaba haciendo ruido durante toda la noche y que la amenazó con matarla haciendo alusión a su condición sexual cuando ella se lo recriminó.

La patrulla subió al piso para entrevistarse con el hombre, sin que abriera la puerta tras varios intentos, por lo que informaron a la víctima de los trámites a seguir, detalla la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Unos 40 minutos más tarde, el 091 volvió a recibir otra llamada para que los agentes regresasen a la vivienda, ya que al parecer el presunto autor había vuelto a gritar a su vecina que la mataría si volvía a llamar a la Policía, ante lo que ella temía salir de su casa.

Esta vez, el sospechoso abrió la puerta a los agentes y salió en actitud agresiva, negándose en todo momento a facilitar su documentación y llegando a decir: "No me da la gana daros mi documentación, conozco mis derechos y no podéis hacerme nada".

Ante esta actitud, la patrulla intentó sin éxito que el hombre colaborara. Tras varios requerimientos, consiguieron cachearle y él comenzó a proferir insultos contra los policías. Por todo ello, fue detenido en ese momento como presunto autor de los delitos de amenazas graves, resistencia y desobediencia a agente de la autoridad.

Ya en el calabozo, volvió a amenazar a los agentes diciéndoles: "Putos policías, ya os cogeré en la calle uno por uno y os mataré; no tenéis cojones, perros, no valéis una mierda", al tiempo que se zafaba y se golpeaba la cabeza contra la puerta.

El detenido, de origen español, cuenta con numerosos antecedentes policiales y ya ha pasado a disposición judicial por estos hechos.