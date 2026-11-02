'Amor (a) muerte' retrata la precariedad generacional en el Teatro Off

Archivo - ‘AMOR (A) MUERTE’ Lleva La Precariedad Generacional Al Escenario De Teatro Off - COLECTIVO VERBENA/TEATRO OFF - Archivo

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

¿Qué futuro puede construirse cuando independizarse, acceder a una vivienda o imaginar un proyecto de vida propio parece cada vez más inalcanzable? Esta es una de las preguntas que plantea el espectáculo 'Amor (a) muerte' de la compañía Las Lunas, que podrá verse en Teatro Off los próximos 7 y 8 de noviembre dentro del Circuito 2026 de la Red de Teatros Alternativos.

A través de dos personajes, Joven 1 y Joven 2, la obra se adentra en las contradicciones y dificultades a las que se enfrenta la juventud actual. La precariedad laboral, la ansiedad, la incertidumbre, los estudios que no garantizan un futuro y los precios inaccesibles de la vivienda conforman el paisaje de una generación que encuentra cada vez más obstáculos para desarrollar un proyecto de vida propio, según ha informado la sala en un comunicado.

En escena, las bolsas de basura se convierten en un elemento simbólico recurrente que representa esa realidad "volátil, asfixiante y llena de incertidumbres". Un universo en el que las protagonistas tratan de descubrirse a sí mismas y encontrar su lugar, mientras se enfrentan a un futuro que parece no ofrecer demasiadas certezas.

Sin embargo, en medio de este escenario hostil, la amistad aparece como un refugio y una fuente de resistencia. Un vínculo capaz de devolver la fuerza necesaria para seguir adelante cuando todo lo demás parece tambalearse.

Amor (a) muerte' retrata un espectáculo conectado con la realidad social actual, que invita a reflexionar sobre las dificultades de una generación y a reconocer en el teatro un espacio desde el que compartir inquietudes, generar preguntas y poner voz a problemáticas que afectan a miles de jóvenes.

TALLER DE CREACIÓN COLECTIVA

Como actividad complementaria al espectáculo, Teatro Off acogerá el 8 de noviembre a las 12.00 horas un taller de creación colectiva impartido por las directoras e intérpretes de la obra, Luna Navajas y Ana Luna Moya. Las personas que adquieran una entrada para el espectáculo podrán disfrutar del taller a un precio reducido.

A partir de un elemento "cotidiano y simbólico" como una bolsa de basura, las personas participantes explorarán, mediante el juego y la improvisación, cuestiones relacionadas con la juventud, la salud mental y el futuro.

La actividad propone un espacio para "experimentar, compartir y dar forma a inquietudes que, en ocasiones, resultan difíciles de expresar con palabras". Así, el público podrá disfrutar de una experiencia participativa que lo traslada a algunas de las cuestiones que atraviesan el universo de la obra.