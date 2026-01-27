Amparo Navarro (UA) pide mejorar la red de transporte universitario en su toma de posesión como presidenta de la CRUPV

De izquierda a derecha, Eva Alcón, Mavi Mestre, Carmen Ortí, Amparo Navarro, José Capilla y Juan José Ruiz, este martes en la UA - EUROPA PRESS

ALICANTE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nueva presidenta de la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Públicas Valencianas (CRUPV) y rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, ha reclamado a la Generalitat que desarrolle "las dos partes del plan plurianual de financiación" y que se atiendan las "necesidades singulares" de cada institución universitaria, así como mejoras en la red de transporte para el estudiantado, que reclama "más frecuencias" y "bonos".

Así lo ha expresado este martes en el acto en el que ha tomado el relevo de su homóloga en la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Eva Alcón, al frente de la presidencia de este órgano de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.

A esta cita, además de Alcón, han asistido la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, y los rectores de la Universitat de València (UV), Mavi Mestre; de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Capilla, y de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Juan José Ruiz.

Durante su intervención, Navarro también ha abogado por desarrollar "una política académica a través de los contratos programa para establecer los objetivos a los cuales se quiere o se puede dedicar cada una de las universidades del sistema valenciano".

Además, la rectora de la UA ha asegurado que es "un gran honor representar al sistema valenciano", que es "uno de los más potentes" de España, y ha remarcado que "las universidades públicas son de todos y han hecho que se democratizara el Estado español".

SISTEMA "SÓLIDO"

Por su parte, Ortí ha señalado que la CRUPV representa "la visión de un sistema que ha permitido que la Comunitat Valenciana conceda un espacio universitario público, sólido y con capacidad de liderazgo" y ha aseverado que las cinco universidades públicas valencianas "no compiten entre sí, se complementan, se refuerzan y construyen juntas una infraestructura de conocimiento que es estratégica para el presente y decisiva para el futuro".

También ha resaltado la puesta en marcha, en 2025, del plan María Goyri, así como que se ha firmado el acuerdo de financiación plurianual 2026-2029, se ha ordenado el crecimiento académico con el nuevo decreto de ordenación de títulos y se ha fortalecido el ecosistema investigador con la ampliación del Plan GenT2 y el lanzamiento del Programa ValER.

Igualmente, la consellera de Universidades ha hecho hincapié en que la idea es que las universidades sean "fuertes" para "una economía más innovadora, más competitiva y con mayor capacidad de transferencia".

Para 2026, Ortí ha incidido en que se tratará de avanzar en la adaptación "plena" de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con "la renovación de los contextos sociales y la elaboración de nuevas leyes". En concreto, la Ley del Sistema Universitario Valenciano y la Ley de Ciencia, Innovación y Emprendimiento Científico de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, la presidenta saliente de la CRUPV y rectora de la UJI, Eva Alcón, ha puesto en valor la coordinación de las cinco instituciones académicas públicas valencianas y ha apuntado que el plan plurianual de financiación da "estabilidad".