Ana Barceló no será candidata del PSPV en las municipales de Alicante: "Ha llegado el momento de cerrar esta etapa"

Ana Barceló, durante su comparecencia este viernes ante los medios de comunicación - PSPV ALICANTE

ALICANTE, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha anunciado este viernes su decisión de no presentarse a las elecciones municipales de mayo de 2027: "Creo haber cumplido ampliamente mi compromiso y considero que ha llegado el momento de cerrar esta etapa".

Barceló ha explicado que se trata de una decisión "personal y política" que ha meditado "profundamente" y con la "convicción de haber cumplido el compromiso adquirido con la ciudadanía" de la capital alicantina, ha detallado el grupo socialista en un comunicado.

"He dedicado muchos años de mi vida al servicio público. Lo he hecho siempre con la voluntad de ser útil, de mejorar la vida de las personas y de defender los valores en los que creo: la igualdad, la justicia social, la dignidad de las personas y del servicio público", ha señalado.

La portavoz socialista ha destacado que estos últimos años al frente del grupo municipal "han sido especialmente intensos y enriquecedores" y ha querido expresar su "agradecimiento a todas las personas que la han acompañado durante este tiempo".

"Quiero agradecer, en primer lugar, a mi equipo. A quienes han trabajado conmigo muchas veces sin horarios, afrontando dificultades, compartiendo decisiones y sosteniendo el trabajo diario con rigor, lealtad y compromiso con la ciudadanía. Nada de lo conseguido habría sido posible sin ese trabajo colectivo", ha afirmado.

Asimismo, Barceló ha trasladado su "reconocimiento" a la ciudadanía alicantina, "una sociedad extraordinaria, diversa, abierta y dialogante, llena de posibilidades y que merece un gobierno municipal a la altura de sus necesidades y de sus aspiraciones".

"Hasta el último día seguiré desempeñando mi responsabilidad con la misma dedicación, firmeza y sentido institucional. Cumpliré plenamente el compromiso que asumí con los alicantinos y las alicantinas, como siempre ha hecho el Partido Socialista y como seguirá haciendo en el futuro", ha concluido.