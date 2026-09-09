Andrés García Ibáñez, Girbent y Ximo Michavila, protagonistas en las nuevas exposiciones de la Fundación Bancaja

Girbent. 'Study for group portrait (Tentative n3) - FUNDACIÓN BANCAJA

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El arte contemporáneo español de los siglos XX y XXI protagonizará la programación expositiva de la Fundación Bancaja de València durante el segundo semestre del año con las muestras sobre Andrés García Ibáñez, en la que se exhibirá el realismo del autor en diálogo con obras de maestros españoles; Girbent, que revelará la evolución del artista en su objetivo de avanzar en la exploración de la pintura al óleo, y con una retrospectiva del gran maestro de la abstracción valenciana, Ximo Michavila.

'Andrés García Ibáñez. Una mirada al realismo español' abrirá sus puertas el 25 de septiembre para ofrecer una exposición monográfica que ofrece un recorrido por los ejes esenciales de su trayectoria a través de más de 80 obras realizadas durante las tres últimas décadas, muchas de ellas inéditas, según ha informado la Fundación en un comunicado.

La muestra revisa el tratamiento de García Ibáñez (Olula del Río, Almería, 1971) sobre los géneros pictóricos tradicionales (retratos, paisajes y bodegones) desde un realismo contemporáneo, así como su interpretación de la temática de la mitología clásica, las series inspiradas en Beethoven, y su trabajo conjunto con Antonio López.

Con grandes maestros del arte español como "referencia y principal influencia", las piezas del artista almeriense dialogan en el recorrido expositivo con 12 obras de artistas como Goya, Joaquín Sorolla, Antonio López, Ignacio Zuloaga, Juan Valdés y Luis Brochetón.

A partir del 2 de octubre el público podrá visitar la exposición 'Girbent. Pintar en el siglo XXI', que propone una revisión del género del interior con figura, enmarcada en el constante diálogo del autor mallorquín (Sóller, 1969) con la tradición pictórica occidental, y revela su evolución en su objetivo de avanzar en el "continuo afinamiento y exploración" de su medio: la pintura al óleo.

Comisariada por Arturo Castro, la muestra reúne 20 obras, la mayoría de formato monumental, con piezas recientes realizadas expresamente para este proyecto, junto a otras que se exponen por primera vez y algunas más antiguas sobre las que el artista ha intervenido recientemente.

RESTROSPECTIVA

La obra de Ximo Michavila (Alcora, Castellón, 1926 - Albalat dels Tarongers, Valencia, 2016) se mostrará al público en la Fundación Bancaja a partir del próximo 7 de octubre en una exposición retrospectiva comisariada por Juan Manuel Bonet con la colaboración de Carmen Michavila.

La muestra, presentada con motivo del centenario del nacimiento del gran maestro de la abstracción pictórica valenciana, recorrerá las diferentes etapas creativas de su trayectoria desde su fase figurativa inicial en la década de los años 50, pasando por su pintura geométrica y constructivista, así como su reconocida abstracción paisajística, intensamente ligada a la Albufera de Valencia.

La exposición 'Ximo Michavila. Centenario (1926-2026)' subraya también su representación plástica del arte de los sonidos con la música como inspiración en homenajes a autores como Pierre Schaeffer, John Cage, Kurt Weill, Matilde Salvador o Arnold Schönberg, entre otros, así como su intenso trabajo como muralista.