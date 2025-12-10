Andreu Esteban fotografía las 'heridas' que dejan los macroproyectos energéticos en el territorio valenciano - MARGA FERRER/UNIÓ PERIODISTES

VALÈNCIA, 10 Dic.

El paisaje valenciano ha sufrido y continúa sufriendo una transformación a causa de los macroproyectos energéticos, que ponen en riesgo el modo de vida de agricultores y ganaderos y llenan hectáreas de territorio de placas solares, "todo ello sin tener en cuenta a la gente".

Andreu Esteban captura esta realidad en la exposición fotográfica 'Terra Nullius', que exhibe en el colegio mayor Rector Peset de València como ganador de la quinta beca Fragments de la Unió de Periodistes Valencians. La muestra cuenta con el comisariado de Lidón Forés y verá la luz en forma de fotolibro a mediados de 2026.

En su primer gran proyecto a gran escala, el autor se ha dedicado durante un año a recorrer la Comunitat Valenciana para fotografiar el impacto del despliegue masivo de infraestructuras energéticas. Tras haber realizado 40.000 instantáneas, expone una veintena en una combinación de fotoperiodismo y lenguajes visuales contemporáneos.

Andreu Esteban se inspiró en la situación de su pueblo, Morella (Castellón), al enterarse que la Unió de Periodistes convocaba un proyecto sobre territorio mutante. Quiso mostrar cómo este tipo de instalaciones dividen a los vecinos y a los propietarios obligados a ser expropiados.

"Esto se capta pasando muchas horas con ellos, con la gente que trabaja en el campo, para entenderlos y generar una confianza", explica a Europa Press. Su intención era que la visión de esta realidad fuera "lo más natural posible" para que no fuese ajena a todo el que vea sus fotos.

SOMBRAS DETRÁS DE LA ELECTRICIDAD

En la exposición hay dos tipos de fotografías: unas "más evidentes" o periodísticas, como un campo de placas abandonadas o muchas torres de alta tensión, y otras "más sugerentes" que juegan con la iluminación "como una metáfora de las sombras que crean toda esa electricidad".

"Las personas del sector primario y los pueblos ya sufren falta de recursos y desventajas respecto a la ciudad, y esto solo hace que empeorar las relaciones y agraviar esa superioridad de las ciudades sobre los pueblos", incide el autor.

Pone como ejemplo la paralizada megaplanta fotovoltaica Magda en Castellón, que afectaba a 400 hectáreas "llenas de masías, terrenos cultivados y todas habitadas". En sus fotografías recorre otras tantas localidades afectadas en el interior de Valencia y Alicante, como el término municipal de Villena.

EL "LAVADO DE CARA" DE LAS RENOVABLES

Respecto al tratamiento mediático de esta realidad, Esteban señala que ha ido en aumento después de "mucho lavado de cara, porque se ha vendido que las energías renovables eran cien por cien verdes e inocuas para todo el mundo, pero luego ves que realmente sí tienen un gran impacto sobre la población".

Admite que "cada vez hay un poco más de concienciación, tras las manifestaciones contra estos proyectos en ciudades como València, aunque lamenta que "todavía se sigue viendo a las renovables como la única salida". En cualquier caso, aclara que su proyecto "no busca ir contra las renovables, sino contra un modelo de implantación que se ha hecho sin tener en cuenta a las poblaciones".

Andreu Esteban se muestra "muy satisfecho" con el resultado de su proyecto y de la exposición, al contemplar en gran formato fotografías que tenía vistas "mil veces en pantalla". También señala la necesidad de becas como la de la Unió de Periodistes para dedicar un año a este tipo de iniciativas fotográficas.

La comisaria de la exposición afirma estar orgullosa del resultado del proyecto, al haber logrado un híbrido narrativo entre el fotoperiodismo y la fotografía de vanguardia. "Hay imágenes como los retratos que son muy directos, que los ves y se te meten dentro. Y hay otras imágenes que son muy indirectas, que te generan preguntas, te hacen pensar qué está pasando ahí detrás", señala.

UN COLONIALISMO GLOBAL

Aunque el trasfondo es local, el "colonialismo energético" de empresas que "explotan el territorio y están comiéndose a la fauna y a las personas que habitan la Comunitat Valenciana", Lidón Forés asegura que se podría ampliar "a cualquier terreno" a nivel global.

El título del proyecto hace referencia al término en latín utilizado para justificar el colonialismo del siglo XIX, que Andreu Esteban recupera para denunciar una posible nueva forma de apropiación territorial: infraestructural, económica y silenciosa.

Carme Ripollés, fotoperiodista y miembro de la ejecutiva de la Unió, explica que la organización profesional retomó Fragments en 2024 tras "un punto muerto de reflexión y un cambio en el comisariado". Destaca que es "una herramienta singular y única" para desarrollar temas de interés desde el prisma del fotoperiodismo, pero con el lenguaje, la profundidad y el recorrido propios de los proyectos documentales.

'Terra Nullius' se inaugurará este jueves 11, a las 19 horas, en la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València (UV), coorganizador de la iniciativa, y se podrá visitar hasta el próximo 8 de febrero. El próximo 14 de enero, a las 18.30 horas, el Rector Peset acogerá una charla y una visita guiada a cargo del autor y la comisaria. La exposición cuenta con la ayuda del Ministerio de Cultura y con el apoyo de Estudio Paco Mora, Consum y Global Omnium.

'NOTICIAS DESDE EL BARRO' CON JULIÁN BARÓN

Como novedad de esta edición de Fragments, en febrero se impartirá el taller 'Noticias desde el barro' en colaboración con la Universitat Politècnica de València (UPV), con la participación de estudiantes de Bellas Artes que estuvieron como voluntarios en la dana.

Bajo la dirección del reconocido fotógrafo Julián Barón, será un proceso de creación colectiva en torno a los efectos de la dana que culminará con una publicación editada por los participantes y una presentación pública en una de las localidades de la 'zona cero'.