Anna Veiga, "madre científica" de la primera niña probeta de España, estrena mural de 'Dones de ciència'

VALÈNCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El 12 julio de 1984 nació en Barcelona la primera niña concebida por fecundación in vitro en España. A esa bebé la llamaron Victoria Anna, en honor a su madre científica, la bióloga catalana Anna Veiga. Veiga participó en el equipo liderado por el doctor Pere Barri que logró este hito en la medicina española. Y, desde ahora, es la protagonista de un nuevo mural del proyecto 'Dones de ciència', impulsado por la Universitat Politècnica de València (UPV) y el centro de innovación Las Naves del Ayuntamiento de València.

El mural se puede contemplar en la fachada del colegio público de Pinedo, situado en el paseo marítimo de la localidad. Obra de la artista Marta Lapeña (Ólvega, Soria), es el mural número 27 de un proyecto que sigue creciendo, llenando desde hace ya más tres años de ciencia y arte, en femenino, los centros educativos valencianos.

En el mural destaca un retrato de Anna Veiga, actual directora general de Fundación Probitas, acompañado de una segunda imagen con el reflejo de su figura, "como metáfora de todo lo que ella proyecta como mujer y como científica y todo lo que ha aportado a la sociedad", apunta Marta Lapeña.

Además, incluye referencias simbólicas a la investigación de la científica catalana con células madre o en reproducción asistida. Todo ello, con unos colores cuya elección la artista soriana asegura que fue muy instintiva. "El entorno y el edificio me pedían colores fríos; además, al estar al lado de la playa, predominan también los azules y cremas. Fui tratando la imagen para que funcionara a mis ojos y se integrara de la mejor manera posible en este maravilloso entorno", explica Marta Lapeña.

Durante la inauguración del mural celebrada en el CEIP Pinedo, Anna Veiga ha mostrado su agradecimiento a Marta Lapeña y a las entidades promotoras del proyecto, e incidió en "lo importante que es seguir motivando a los niños y niñas a que conozcan el mundo de la investigación, para despertarles vocaciones e ir trabajando, desde la base, para conseguir futuros científicos y científicas".

"En este sentido, esta iniciativa me parece fantástica, sobre todo porque al apoyarse en el arte hace mucho más sencillo ese acercamiento hacia la ciencia por parte de los más pequeños y pequeñas", apunta Veiga.

La bióloga catalana señala también que, "no hace tantos años, a aquella que se dedicaba a este apasionante mundo de la investigación se la consideraba una rara avis, pero afortunadamente eso ha ido cambiando". "Mi deseo --apostilla-- es que llegue un momento en que no haga falta enfatizar que una mujer se dedica a la ciencia".

Desde que Margarita Salas inaugurara el primero de los murales de Dones de ciència en honor a su figura --en febrero de 2019--, son ya 27 los murales realizados gracias a este proyecto, que cuenta con el apoyo de la FECYT-Ministerio de Ciencia e Innovación. Y en poco más de un mes, se sumarán otros tres: la Universitat Politècnica de València y Las Naves trabajan ya en nuevos murales que se ubicarán en el IES Conselleria de València, el IES Almussafes y el campus de Alcoy de la UPV.

TRAYECTORIA

Anna Veiga (Barcelona, 1956) es doctora en Ciencias Biológicas por la Universitat Autònoma de Barcelona y especialista en Medicina de la Reproducción y Células Madre. Actualmente, dirige el Banco de Líneas Celulares de Barcelona y es jefa del grupo de investigación en Terapia con células madre pluripotentes en el Programa de Medicina Regenerativa P-CMR[C], del Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell). Además, es profesora asociada en el Departamento de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

La doctora ha publicado más de 350 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, 73 capítulos de libros y tiene 9256 citas con un índice h de 50. Ha participado como organizadora o ponente en eventos científicos internacionales relacionados con la embriología clínica, la genética reproductiva, las células madre, la terapia celular y la bioética. La Dra. Veiga es actualmente miembro editorial de numerosas revistas científicas internacionales y nacionales. Es miembro honorario de varias sociedades científicas, como la Società italiana Embryology Reproduzzione e Riccerca (SIERR) y la Asociación Española para el Estudio de la Biología y de la Reproducción (ASEBIR), de la que fue fundadora y presidenta durante 10 años.

Además, fue presidenta de European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE), entre los años 2011 y 2013; Directora de I+D+i del Área de Biología Servicio de Medicina de la Reproducción de Dexeus Mujer (2005-2021); directora del Área de Biología del Servei de Medicina de la Reproducció del Hospital Universitari Quirón Dexeus (1982-2004) y Directora del Laboratori de Fecundació in vitro del Servei de Medicina de la Reproducció del Hospital Universitari Quirón Dexeus (1982-2004).