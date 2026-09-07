Un año del Roig Arena: más de 1,7 millones de personas disfrutan del recinto en 310 conciertos, eventos y partidos

Concierto de Manuel Carrasco en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Roig Arena, el recinto multiusos de València impulsado por Juan Roig y diseñado por ERRE, cumple su primer año de actividad consolidado como uno de los espacios cubiertos "de referencia" en Europa. Desde su inauguración el 6 de septiembre de 2025 con el concierto homenaje 'Bravo, Nino', Roig Arena ha acogido a más de 1,7 millones de asistentes en 310 eventos, a través de una programación que ha incluido los partidos del Valencia Basket, grandes conciertos, espectáculos de entretenimiento y eventos corporativos.

Según ha informado el auditorio en un comunicado, la música ha sido uno de los "grandes motores" de actividad del recinto durante este primer año. Un total de 800.000 personas han asistido a los 125 conciertos celebrados en Roig Arena, de las cuales 710.000 lo han hecho en la pista principal y 90.000 en la Sala Auditorio.

De todos los conciertos, Quevedo ha protagonizado el de mayor aforo en el recinto, al reunir a más de 19.000 asistentes el 25 de octubre de 2025. El Roig Arena ha mostrado su proyección internacional con una programación con grandes nombres de la escena mundial como Pet Shop Boys, Hans Zimmer, Ed Sheeran, Rod Stewart (única fecha en España), 5 Seconds of Summer, Chayanne, André Rieu, Camilo, Laura Pausini, Rawayana o The Waterboys.

Además, el recinto ha acogido galas reconocidas como LOS40 Music Awards, donde actuaron estrellas como Ed Sheeran o Rosalía, entre otros. Igualmente, a lo largo del año también han pasado por Roig Arena las giras de destacados artistas y grupos nacionales como Manuel Carrasco, Rosalía, Joaquín Sabina, David Bisbal, Aitana, Dani Fernández, Viva Suecia, Fito &Fitipaldis, Mónica Naranjo, Loquillo, Pablo Alborán, Amaia o Dani Martín, quien se ha convertido, por el momento, en el artista con más actuaciones programadas (8 y 9 de mayo y los próximos 10 y 11 de octubre).

Por su parte, la Sala Auditorio Roig Arena se ha consolidado como un espacio complementario destinado tanto a artistas emergentes como a propuestas consolidadas de formato más íntimo. Durante este primer año ha acogido actuaciones de nombres como Rusowsky, La M.O.D.A., Taburete, Celtas Cortos, Delaossa, Roa o Clarent, así como de bandas de reconocido prestigio internacional como Biffy Clyro, The Psychedelic Furs, The Cat Empire o Suede.

La "diversidad" de géneros, formatos y públicos ha sido una de las señas de identidad de esta primera temporada. Los usuarios han agotado las entradas en 55 conciertos celebrados en este primer año, lo que supone el 44 por ciento del total. Dentro de la industria musical, ya son cerca de 90 los promotores tanto nacionales como internacionales que han confiado en el Roig Arena para programar conciertos en el recinto.

En esta línea, hay anunciados más de 90 conciertos (12 ya con todas las entradas vendidas); el Valencia Basket jugará sus partidos en Liga y Euroliga con sus primeros equipos masculino y femenino; y están programados cerca de 50 eventos corporativos.

La consolidación de Roig Arena durante su primer año de actividad también ha quedado reflejada en los principales indicadores de la industria de la música. La publicación especializada 'Pollstar' ha situado al recinto valenciano en el Top 10 de 'arenas' por venta de entradas a nivel mundial en sus informes correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y julio y sitúa a la Sala Auditorio como la de más entradas vendidas de España.

Además, la revista especializada 'IQ Magazine' ha seleccionado al Roig Arena como uno de los 20 recintos "de referencia" a escala internacional para la música en vivo, en su primera edición del ranking IQ Arena Stars, realizado por profesionales y líderes de la industria musical y del entretenimiento.

VALENCIA BASKET,

El 3 de octubre de 2025, Valencia Basket jugó su primer partido en el Roig Arena, tras su traslado desde La Fonteta. En este periodo, ha cosechado la Liga ACB, la Supercopa Masculina y ha llegado a la Final Four de la Euroliga Masculina, la Liga Femenina y la Copa de la Reina.

El Valencia Basket ha jugado un total de 70 partidos en el Roig Arena (24 del primer equipo femenino en Liga y Euroliga y 46 del masculino en ACB, Euroliga y Copa del Rey), con un total de 668.000 espectadores

El conjunto masculino ha registrado una asistencia media de 12.445 espectadores por partido y alcanzó el primer lleno absoluto del recinto, con 15.600 aficionados, en el quinto encuentro de los cuartos de final de la Euroliga frente al Panathinaikos.

Por su parte, el equipo femenino registró su mayor marca de asistencia de público de su historia en el segundo partido de la final de la Liga ante Casademont Zaragoza, con 7.647 espectadores.

OTROS EVENTOS

Desde el inicio de su actividad, el espacio valenciano ha acogido cerca de un centenar de eventos empresariales e institucionales de diferentes formatos y dimensiones, en su diversidad de espacios: además de la pista principal y la Sala Auditorio, entre ellos, la Sala Jardín, la Sala Galería, las terrazas y los palcos.

Durante este primer año han pasado por Roig Arena más de 40.000 asistentes vinculados a eventos corporativos, entre los que destacan citas como el acto en defensa del Corredor Mediterráneo, AECOC, el evento solidario Alcem-se o la Cerámica Experience impulsada por Pamesa, así como diversos congresos médicos y de otros sectores, entre otros.

En el caso de la restauración, además de El Mercat, el recinto dispone de dos espacios gastronómicos diferenciados: Poble Nou, especializado en cocina valenciana, que ha recibido a 36.000 comensales durante su primer año de actividad, y Ultramarinos Roig, una propuesta más informal basada en tapas y platos del día, que ha registrado también a cerca de 34.000 clientes en el mismo periodo.

El director general del Roig Arena, Víctor Sendra, ha destacado en su valoración de ese año: "Gracias a nuestro mecenas, Juan Roig, València cuenta con un recinto que, ahora ya un año después, podemos afirmar con hechos que se ha posicionado como un referente a escala nacional e internacional".

Para ello, ha sostenido, "tener el modelo claro y poner el foco en los usuarios y en la calidad ofrecida ha sido clave y el gran objetivo de cada una de las distintas áreas que compone el equipo. El esfuerzo de todos y la velocidad en corregir y adaptar las mejoras es lo que ha causado esta gran respuesta en asistencia de público".

Sendra ha afirmado que están "muy satisfechos de la gran respuesta que hemos detectado a lo largo de estos 12 meses de los promotores de eventos, de las empresas que han confiado en nosotros y en general de toda la sociedad valenciana, la cual ve este proyecto como algo que era necesario y que está ayudando a posicionar a València, la Comunitat Valenciana y España en la industria del entretenimiento a escala internacional, aportando además un componente tecnológico de altísimo nivel", ha añadido.