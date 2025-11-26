Antoni Muntadas, nuevo honoris causa por la UPV: "El arte no explica, propone"

La UPV inviste como doctor honoris causa a Antoni Muntadas - VICENTE LARA SAEZ - ACOM UPV

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El creador multidisciplinar Antoni Muntadas (Barcelona, 1942) mantiene que el arte "no explica, propone" y "no da respuestas, formula preguntas". "Su función no es ilustrar el mundo, sino revelar sus complejidades", recalca.

Así lo ha aseverado el artista, que ha sido investido este miércoles doctor honoris causa por la Universitat Politècnica de València (UPV). Residente en Nueva York desde 1971, Muntadas, cuyo trabajo se sitúa en la intersección del arte, la tecnología, la comunicación y la crítica cultural, fue pionero en el uso de soportes como la fotografía, el vídeo o internet para anticipar debates que hoy son centrales en los ámbitos académico y artístico, destaca la universidad valenciana en un comunicado.

"Ser investido doctor honoris causa no es solo un gesto de reconocimiento, es también una ocasión para reflexionar colectivamente sobre aquello que nos convoca: el conocimiento, la experiencia, la mirada y la práctica crítica", ha afirmado Muntadas, considerado el padre del concepto de subjetividad crítica.

"El término objetividad me resultaba problemático, por lo que me interesó replantearlo a través de nociones como la subjetividad relevante de Xavier Rubert de Ventós y la intersubjetividad de Vilem Flusser. Desde mi perspectiva, el concepto de subjetividad crítica hace referencia a la dimensión crítica que puede surgir de una práctica individual y personal. La mirada personal actúa como observación y señalización de hechos, situaciones o fenómenos que nos afectan y preocupan, y ante los cuales se manifiesta un desacuerdo", ha señalado durante su discurso de investidura.

Muntadas, cuya investidura fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPV el pasado 28 de julio a propuesta de la Facultad de Bellas Artes -y con la adhesión de los departamentos de Pintura, Escultura, Dibujo, Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de la UPV, junto a la Associació Dones en les Arts Visuals y el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM)- defiende un concepto eminentemente propositivo del arte, el que le ha guiado a lo largo de toda su extensa trayectoria.

"Nunca he entendido el arte como un objeto, sino como una forma de conocimiento, un conocimiento que se complementa con otros campos del saber a los que interroga y amplia a su manera, porque el arte ofrece un espacio de pensamiento diferente. El arte no explica, propone. No da respuestas, formula preguntas. Su función no es ilustrar el mundo, sino revelar sus complejidades", explica.

"Lo que vemos depende siempre de lo que se nos permite ver. Mirar atentamente es un ejercicio crítico y es también un acto de resistencia frente a la velocidad, a la superficialidad o a la indiferencia. El arte puede ser una escuela de atención. Nos enseña a mirar, detenernos, dudar y volver a mirar; a comprender que toda imagen, palabra o espacio es portador de ideología, de poder y de historia; y que mirar de manera atenta y consciente es el primer paso para entender y transformar nuestra relación con el mundo", ha añadido.

Especialmente agradecido a la UPV, Muntadas ha querido personalizar su gratitud hacia "Maribel Doménech, Salomé Cuesta, María José Martínez de Pisón, Emilio Martínez Arroyo, Pepa López Poquet y Trini García, que han creado momentos esenciales que dotan de sentido a esta relación. Con la UPV, y más concretamente, con la Facultad de Bellas Artes, he tenido siempre un vínculo no solo profesional, sino también personal".

Para el artista catalán, para quien "la universidad es, o debería ser, un espacio para pensar sin urgencia, experimentar sin miedo al error, donde la diversidad de perspectivas dé una riqueza y donde el conocimiento se dé de manera colaborativa", este reconocimiento que recibe "no solo como un honor personal", es para él un "estímulo para seguir trabajando, investigando y compartiendo, porque el arte y el conocimiento están siempre en proceso".

En su turno de palabra, el rector de la Politècnica, José Esteban Capilla, ha elogiado a Muntadas y ha indicado que "las humanidades juegan un papel fundamental en la formación del individuo" y que "hay que romper fronteras entre disciplinas, reivindicando el arte como una forma de investigación crítica, y abordando la creatividad como un agente transformador entre lo social, lo cultural y lo tecnológico".

Capilla, que ha recordado que "para los griegos, arte y técnica eran una misma palabra: téchne. Crear, construir e investigar formaban parte del mismo impulso humano por comprender el mundo. Esa tradición sigue viva hoy en nuestra universidad, y la Facultad de Bellas Artes es uno de nuestros máximos exponentes en ese sentido", y ha citado al humanista Nuccio Ordine para señalar que "la tecnología debe ayudarnos a pensar, no a sustituir nuestra capacidad de juicio", ha concluido afirmando que "la creación no es solo producción: es percepción, implicación e interpretación, como nos recuerda la obra del Dr. Muntadas".

EXPOSICIÓN

Además, para esta tarde se ha programado una conversación entre Muntadas y el historiador de Arte y ex director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, y en la Sala de Exposiciones de la ETSA se ha inaugurado la muestra 'Muntadas. Una selección: Información y Documentación', que articula una serie de estaciones conceptuales vinculadas a la obra del artista barcelonés -carteles, catálogos, proyecciones, etc.- a lo largo de algo más de cinco décadas.

La selección, de acceso libre y que se podrá ver hasta el 20 de enero de 2026, está dedicada a Antoni Mercader, en reconocimiento a la larga relación de colaboración mantenida con Muntadas, que se extiende desde 1963 hasta el presente 2025.