Aplazado el XXV Festival de Cometas de València ante la previsión meteorológica del próximo domingo

Archivo - Imagen de archivo de un festival de cometas en València - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El XXV Festival de Cometas de València, previsto para este domingo 12 de abril en la playa del Cabanyal, ha sido aplazado, debido al anuncio meteorológico que prevé precipitaciones durante toda la jornada.

La decisión se ha adoptado desde la organización con el objetivo de asegurar el correcto desarrollo de las actividades programadas, que requieren de condiciones meteorológicas favorables para garantizar su celebración, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Desde la Fundación Deportiva Municipal se está trabajando ya en una nueva fecha para reprogramar el festival de cometas. En concreto, se informará próximamente de la nueva fecha de celebración a través de los canales oficiales de la Fundación Deportiva Municipal y del Ayuntamiento de València.

El festival, que en 2026 alcanza su 25ª edición y está consolidado como una de las citas más destacadas del calendario deportivo y familiar de la ciudad, iba a reunir exhibiciones de cometas, talleres infantiles y espacios de participación libre en el entorno del litoral valenciano.