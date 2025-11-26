Aprobada la nueva RPT para À Punt con el objetivo de que sea "más ágil y competitiva"

Imagen de las instalaciones de À Punt - À PUNT

VALÈNCIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) ha aprobado una relación de puestos de trabajo (RPT) que tiene como objetivo hacer de À Punt una empresa "más ágil, más competitiva y adecuada a la nueva realidad", así como "reforzar los servicios informativos", con la creación de 28 nuevos puestos de trabajo y la amortización de 26, según afirma la radiotelevisión pública valenciana en un comunicado.

Además, expone que la empresa ha elaborado esta RPT fruto de una reestructuración empresarial que tiene como misión "dar respuesta a las necesidades reales del servicio de radiotelevisión pública actual", ya que la que estaba vigente hasta el momento "era de 2017 y ahora la televisión necesita más periodistas, más operadores de cámara y más operadores técnicos para dar la mayor cobertura posible en todas las ventanas informativas".

Así, subraya que el "impulso" que ha dado la nueva dirección este año a la producción propia, con espacios informativos como 'Connexió Comunitat Valenciana', el 'NTC Comarques' o programas especiales "precisa de más recursos propios para mejorar el servicio público con la mirada puesta en los ciudadanos".

Esta reestructuración de la plantilla, añade, responde al "compromiso de la CACVSA con la eficiencia organizativa, la adaptación tecnológica y la optimización de recursos públicos". Se trata de una RPT, según precisan desde la empresa pública, que se empezó a preparar "antes del verano y tiene el foco puesto en la adecuación de los puestos de trabajo a las demandas del servicio", todo ello "con la premisa de no poder aumentar la masa salarial, es decir, el gasto que se dedica a pagar el personal". La propuesta, añade, fue "negociada por la dirección con los sindicatos".

SE MANTIENE EL PUESTO DE JEFE DE METEOROLOGÍA

En concreto, la nueva RPT contempla "reforzar los servicios informativos" con seis plazas de periodistas presentadores, dos cámaras-montadores, siete operadores de equipo y otro de sonido, entre otros. Además, mantiene el puesto de jefe de meteorología y crea un coordinador de lingüistas, una jefatura de Informativos y un nuevo puesto para "potenciar la parte técnica" de la radio.

En conjunto, con esta RPT se crean 28 nuevos puestos de trabajo y se amortizan 26. De esta cantidad, "únicamente" ocho puestos están actualmente ocupados, tres de los cuales finalizarían el contrato por el transcurso de tres años en 2026, según marca la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en la ocupación pública.

REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE ESTILO Y RECURSOS LINGÜÍSTICOS

Paralelamente, el consejo de administración ha aprobado la remodelación de la Unidad de Estilo y Recursos Lingüísticos (UERL), que actualmente contaba con 12 puestos de lingüistas, con la voluntad de dimensionar "de forma adecuada" la radiotelevisión. La propuesta aprobada modifica sus funciones y los reduce a seis puestos.

Para llevar a cabo esta modificación, explica la corporación, se ha realizado "una comparativa con otras televisiones con lengua propia" y la conclusión es que, con la propuesta de seis lingüistas, À Punt "dispone de dos más que IB3 (Televisión de las Islas Baleares), tres menos que TVG (Televisión Autonómica de Galicia) y prácticamente la misma proporción que TV3 (Televisión de Catalunya)".

Además, desde la CACVSA apuntan que en este momento los lingüistas "están asumiendo la corrección sistemática de todos los textos producidos por los redactores, cuando todos los periodistas de À Punt tienen como requisito el nivel C1 de valenciano, si bien hay muchos que disponen del C2".

Por tanto, el "objetivo último" es "optimizar el trabajo" de los asesores lingüísticos y que se centren en tareas "de mayor valor añadido". De esta manera, la UERL pasaría a ocuparse "solo de los informativos y de los programas informativos, puesto que los programas externos ya tienen un lingüista propio".

Por su parte, el consejero de À Punt en representación de Ens Uneix, Ricard Gallego, ha trasladado en un comunicado que no ha apoyado la modificación de la Relación de Puestos de trabajo al considerar que es "inoportuna para el momento de interinidad del consejo" y "no dota a los y las profesionales de los recursos que necesita para ofrecer un mejor producto televisivo".

Gallego ha señalado que los actuales gestores continúan con "los mismos complejos" y la mirada "corto-placista y miope de los anteriores del Botànic", que "nunca dotaron" a À Punt de la financiación necesaria.

En esta línea, cree que del Consejo de Administración de este miércoles "lo que tendría que haber salido es la exigencia de más apuesta inversora por parte del Consejo en nuestra televisión pública", ha destacado.

Ricard Gallego ha subrayado que À Punt tiene "un presupuesto por habitante que es la tercera parte que, por ejemplo, la televisión de Aragón": "No se puede aspirar a jugar en la primera división de las televisiones autonómicas con un presupuesto de tercera", ha ejemplificado.

En cuanto al contenido de la modificación aprobada, Gallego ha apuntado que la amortización de 6 de las 12 plazas de personal de asesoramiento lingüístico viene condicionada por el "carácter subsidiario del valenciano frente al castellano que tiene la dirección de À Punt", y ha agregado que eliminar en vez de reforzar el personal dedicado a webs y redes sociales no responde a las necesidades de la cadena.

INTERSINDICAL: "SIMULACRO DE NEGOCIACIÓN"

Por su parte, la sección de Intersindical en À Punt ha lamentado que "la empresa sigue adelante con los despidos de la RLT después de un nuevo simulacro de negociación". La organización sindical culpa a la "falta de voluntad" de la empresa del "fracaso", que "nos ha vuelto a situar en un simulacro de negociación para justificar su toma de decisiones unilateral, arbitraria e irreversible".

Y añade que la decisión supone "amputar seis lingüistas (la mitad) y tres redactores digitales (dos editores y un técnico web) en un departamento que entre vacantes y la detracción de personal ha perdido el 30% de los efectivos en un año".

La empresa "salva de la quema" a la jefa de meteorología --evitará que la degraden a un puesto base, como "resultado de la presión mediática"-- y a dos editores de deportes. A cambio, "rebajará de ocho a seis la creación de nuevos puestos de periodista-presentador, una categoría que se podría sustituir a partir de la bolsa de periodista-redactor y aplicando un plus compensatorio".

"Ha sido una decisión impuesta y selectiva. Habíamos marcado como línea roja cualquier amortización de plazas con personal. Nuestra contrapropuesta permitiría la creación de 17 plazas, a cambio de puestos ya vacantes, sin impactar en la plantilla en activo. No han hecho caso", censuran.

Además, cargan contra una nueva plaza de coordinador de redacción, "con 50.000 euros de salario anual que no se había propuesto en ningún momento y que, como prueba de improvisación, la empresa ha recalificado en el transcurso de la nueva negociación, de un día para otro, como jefe de informativos". "¿Otro jefe? ¿Por qué? ¿Para qué? De momento, a expensas de despedir a compañeros", zanjan.

También ha expresado su rechazo a esta planificación la Unió de Periodistes Valencians, que ha puesto de relieve su "decepción por cómo se ha aprobado, de manera unilateral, la nueva RPT, sin acuerdo de los sindicatos y despido de parte de la plantilla".

Además, la organización profesional muestra en redes sociales su "preocupación por la opacidad, las irregularidades y la falta de garantías en las nuevas bolsas de trabajo, con una baremación más que cuestionable".