Aprobado el bando de las Fallas 2026, que "recomienda" que las verbenas en el centro se celebren en horario vespertino

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado este viernes el Bando Fallero, que establece las normas que regularán las Fallas de 2026 y que recoge que las comisiones Llanterna-Na Robella-Avinguda de l'Oest, Mercat Central y Plaça del Patriarca únicamente podrán realizar sus verbenas en horario vespertino. Además, el consistorio "recomienda" a las comisiones de Ciutat Vella, Russafa y a las que se encuentran en el entorno de edificios monumentales que realicen sus verbenas en este horario.

El documento, que recoge permisos y restricciones que se aplicarán con motivo de las fiestas, incluye novedades relacionadas con la celebración de verbenas populares en la vía pública, que se podrán realizar entre el día 7 y 14 de marzo, y del 16 al 18 de marzo, con carácter vespertino o nocturno, salvo que la asamblea de presidentes determine otros días, pero en ningún caso podrán ser más de 5 días.

Respecto al montaje de carpas y monumentos, el traslado y acopio en las calles de las piezas estará permitido desde el 5 de marzo para las secciones de Especial y Primera y desde el 8 de marzo para el resto; y la instalación de carpas quedará autorizada del 6 al 21 de marzo, con excepciones en función de su ubicación (el día 4 en los solares) o del censo de la comisión.

En cuanto a la apertura de mercadillos y buñolerías, el bando indica que estas instalaciones mantendrán una altura máxima de tres metros y no podrán contar con mesas ni terrazas. También recomienda que se agrupen los puestos de venta de alimentos para optimizar el uso de agua potable.

En materia de pirotecnia, se recomienda para "respetar el descanso vecinal y el bienestar animal", evitar el disparo de artificios entre las 09.00 y las 10.00 y entre las 15.00 y las 17.00, salvo excepciones, y prohíbe su uso en el jardín del Turia y en zonas de juegos infantiles. Además, se han fijado nuevas distancias mínimas de seguridad según la categoría de los artificios.

"GARANTIZAR LA CONVIVENCIA"

El concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha valorado que el acuerdo, "adoptado con tres meses de antelación con respecto al año pasado para agilizar la planificación y la tramitación de permisos, pretende facilitar el desarrollo de estas fiestas y garantizar la convivencia ciudadana y el equilibrio entre la celebración y el respeto al entorno urbano y patrimonial de la ciudad".

Además, las comisiones Llanterna-Na Robella-Avinguda de l'Oest, Mercat Central y Plaça del Patriarca únicamente podrán realizar sus verbenas en horario vespertino. Ballester ha apuntado que la primera de estas ya realizaba verbenas vespertinas y la segunda no las celebraba. "El Ayuntamiento se ha reunido con estas tres comisiones para argumentarles esta decisión y que en Fallas se realizará una vigilancia especial para evitar verbenas ilegales", ha indicado.

También ha señalado que, "por supuesto", no se podrán realizar verbenas vespertinas y nocturnas en un mismo día y, en cualquier caso, ha advertido de que estas "tendrán que mantener los niveles sonoros ya permitidos el año pasado y las comisiones tendrán la obligación de instalar aseos portátiles".

SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD A LOS ACTOS

El documento aprobado también incluye requerimientos especiales de seguridad y, como novedad, establece que la calle de Sant Ferran será una vía de evacuación para las 'mascletaes' de la plaza del Ayuntamiento. De esta manera, durante el espectáculo pirotécnico estará libre, sin público, aparcamientos, mesas ni sillas y debidamente acotada para utilizar para la evacuación del público "en caso de necesidad".

El Ayuntamiento también habilitará aparcamientos disuasorios en los accesos a la ciudad para reducir el tráfico en el centro y modificará las normas del estacionamiento regulado en la Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA): la zona azul quedará suspendida, la naranja se reservará en exclusiva para residentes y la verde mantendrá funcionamiento habitual.

Asimismo, con el fin de garantizar la accesibilidad, reservará espacios para personas con diversidad funcional en los principales actos falleros, como las mascletaes de la plaza del Ayuntamiento y los castillos de fuegos artificiales en la Alameda.

Por otra parte, por seguridad y ante la necesidad de que las calles estén despejadas para las numerosas actividades festivas, el bando establece que las obras en la vía pública quedarán prohibidas del 7 al 19 de marzo, "salvo casos urgentes o imposibles de paralizar". Por ejemplo, los trabajos de urbanización de Giorgeta y Pérez Galdós se suspendarán del 13 al 22 de marzo y se reanudarán el lunes 23.