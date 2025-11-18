Aprobado provisionalmente el presupuesto de València para 2026 con el sí de PP y Vox y el no de Compromís y PSPV

Imagen del inicio del pleno ordinario de noviembre 2025 del Ayuntamiento de València, en el que se ha aprobado provisionalmente el prespuesto del consistorio para el próximo año. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha aprobado provisionalmente este martes, en el pleno ordinario de noviembre, el presupuesto general del consistorio y el presupuesto consolidado de esta administración local --en el que se incluyen las entidades y organismos públicos dependientes de ella-- con los votos a favor del equipo de gobierno que forman PP y Vox y el rechazo de los dos grupos de la oposición: Compromís y PSPV-PSOE.

El presupuesto de esta corporación local para el próximo año alcanza los 1.250,9 millones de euros y crece un 3,3% respecto al de 2025, de 1.210,8 millones. El consolidado se sitúa en 1.415,3 millones y aumenta un 5,7% respecto al actual (de 1.338,6 millones de euros).

Las cuentas del consistorio de la capital valenciana para 2026 han llegado al pleno tras haber sido aprobadas por el ejecutivo municipal en la Junta de Gobierno Local del 7 de noviembre y en la Comisión de Hacienda posterior y de haber sido presentadas después ante el Consejo Social de la ciudad.

El equipo de gobierno municipal, presidido por la alcaldesa María José Catalá (PP), ha asegurado que en este presupuesto "se mantiene, por tercer año consecutivo, la mayor rebaja fiscal de la historia" del Ayuntamiento y el "ahorro" que supondrá para los valencianos.

Igualmente, ha apuntado que se equilibra la deuda, que se reduce un 67,03% y ha indicado que es un presupuesto "orientado a la reconstrucción económica y social de las pedanías afectadas por la dana" del pasado año, así como "a mantener el pulso económico, social, cultural y de seguridad de la ciudad" y a "avanzar en la València del presente y del futuro".

Durante el debate de las cuentas municipales para 2026, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha señalado que este no es un presupuesto sino "una hoja que solamente recoge plazos de pago" de "cosas que ya se habían empezado". "No se está dibujando nada nuevo", ha dicho, al tiempo que ha censurado que se intente "vender que es más grande" cuando "es más pequeño" y decrece "por primera vez en once años".

La edil de Compromís Eva Coscollà ha lamentado que el ejecutivo de PP y Vox pretenda vender que este es "el presupuesto más grande" y València "la ciudad que más invierte" y su "famosa bajada de impuestos". "Se repite como un mantra, como si repetirlo fuera a convertirlo en una realidad", ha agregado, además de exponer que "el relato triunfalista se desvanece" porque este "no es presupuesto más alto de la historia" sino "el más inflado, el más maquillado y el más peligroso para la estabilidad financiera".

La primera teniente de alcalde y edil de Hacienda, María José Ferrer San Segundo (PP), ha rechazado los argumentos de la oposición y ha indicado que con ellos se ha oído "poco" de los que "importa a los vecinos de València". Ha aseverado que la "primera buena noticia" para ellos es que estas cuentas han llegado al pleno "en tiempo y forma por tercer año consecutivo" y la segunda, que se "avanza" y se "crece".

Asimismo, ha afirmado que el presupuesto "cumple con la estabilidad presupuestaria" y confirma "una años más la rebaja fiscal que ha beneficiado al 99% de los valencianos". "No hemos bajado la inversión", ha remarcado Ferrer San Segundo, que ha pedido a la oposición "menos palabritas y más números".

((Habrá ampliación))