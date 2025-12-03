APSA presenta el segundo capítulo de 'Mesa abierta' para acercar la alta cocina a personas con discapacidad - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Provincial de Alicante ha acogido este miércoles la presentación del segundo capítulo de 'Mesa abierta', una iniciativa de APSA que busca acercar la alta gastronomía a las personas con discapacidad intelectual y promover "la inclusión y la diversidad en el ámbito culinario".

La Diputación de Alicante y el Patronato de Turismo Costa Blanca han colaborado en el desarrollo de este "innovador" proyecto que contribuye a "sensibilizar y visibilizar la aportación única de este colectivo", con el fin de destacar "la importancia de su participación en todos los ámbitos de la sociedad", según ha informado la institución provincial en un comunicado.

El director del Patronato de Turismo, José Mancebo, ha presentado este nuevo episodio junto a la directora de Comunicación de APSA, Noelia García, en un acto que ha contado también con la participación de la chef con estrella Michelín Susi Díaz y del usuario de la asociación Ángel López.

'Mesa abierta' es una serie documental en la que chefs de la provincia de Alicante con estrella Michelín reinterpretan sus recetas junto a personas con discapacidad intelectual para hacerlas "accesibles", con el fin de demostrar cómo la gastronomía puede ser "un campo de empoderamiento y creatividad para este colectivo".

A su vez, gracias a esta propuesta, se reinventa la cocina de alta calidad de una manera "inclusiva", lo que contribuye, según la Diputación, a posicionar la Costa Blanca como "referente internacional de la alta gastronomía y del turismo accesible y solidario".

Esta iniciativa, en la que han participado la agencia Utopicum y la productora Un mes en Japón, es el tercer proyecto de APSA dentro de su plataforma 'Inteligencias alternativas', con el propósito de "cambiar la percepción social sobre la discapacidad intelectual", con espacios donde "el talento, la visión y las experiencias de personas con discapacidad se integren en roles y sectores en los que rara vez se las imagina".

Por su parte, Mancebo ha resaltado el "orgullo" que es "formar parte de una propuesta con tanta calidad humana". El responsable del organismo turístico ha aseverado que se trata de un proyecto "con alma" que da "visibilidad a las capacidades de las personas con discapacidad" y permite "difundir nuestra tierra como un destino abierto, inclusivo y solidario".

García ha remarcado en el acto que en esta edición el reto ha consistido en "unir a dos personas que 'a priori' no tenían nada que ver", en referencia a Díaz, una "gran embajadora de Elche" que "da mucho valor a la familia y a los recuerdos", con el otro protagonista, Ángel López. "Ahí es donde está la grandeza de esta historia que pone el foco en las cosas que nos unen y no en las que nos separan", ha afirmado.

PROTAGONISTAS

Asimismo, la chef ha valorado su "grandísima experiencia", con la que ha aprendido "muchísimo". "He tratado de humanizar la alta cocina y transmitir mi pasión por ella, mostrando quién soy, cómo cocino y por qué lo hago así", ha agregado.

En el caso de López, quien también ha puesto de manifiesto su "alegría" por formar parte de 'Mesa abierta', ha apuntado que las personas como él son "personas con capacidades diferentes" y ha destacado la "importancia" de esta serie documental: "Esto es algo que la gente no sabe si no nos conoce".