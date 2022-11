La APV prevé licitar la ampliación del Puerto de València a principios de 2023 e incluirá las condiciones de Costas

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha explicado que prevé que el proyecto de la ampliación del Puerto de València salga a licitación en los primeros meses del próximo año y ha asegurado que incorporará las condiciones indicadas por la Dirección General de Costas en su informe favorable sobre la compatibilidad con la estrategia marina.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios este martes, después de que la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, haya emitido el informe de compatibilidad con la estrategia marina relativo al proyecto de construcción del muelle de contenedores de la ampliación norte del Puerto de València, cuya conclusión es "favorable con condiciones" a la infraestructura.

Martínez ha resaltado que la recepción del informe es "una excelente noticia para la Comunitat Valenciana" porque es "el último informe que faltaba" y ha señalado que en julio ya avanzó a los miembros del consejo de administración que estuvieran preparados para aprobar el proyecto porque la emisión del documento estaba próxima. "Ahora el paso siguiente es convocar el Consejo de Administración que apruebe el proyecto", ha destacado. Algo que se hará a "muy corto plazo".

Tras esta aprobación, ha recordado que lo siguiente será remitir el proyecto y que se apruebe en el Consejo de Ministros, ya que se trata de una inversión superior a los 12 millones de euros. Se trata de un "trámite muy administrativo" y "prácticamente automático", ha apuntado Martínez, antes de añadir que este paso "permitiría sacar a licitación el proyecto en los primeros meses del año que viene".

Preguntado por el comienzo de las obras, ha evitado dar plazos concretos y ha dado por hecho que además se interpondrán recursos contra el proyecto. "Me llevaría una sorpresa tan grande que no aguantaría mi corazón si no hubiera recursos", ha comentado, antes de añadir que también prevé que se tenga que aumentar el presupuesto por la subida generalizada de costes.

CONDICIONES "RAZONABLES" Y "COMPATIBLES"

Asimismo, ha indicado que las condiciones planteadas por el Ministerio son "razonables", "compatibles con las obras" y que se incorporarán "todas" al proyecto. De hecho, ha comentado que algunas de ellas ya estaba previsto que se incluyesen. Entre las observaciones de Costas, ha destacado la de realizar más sondeos para examinar el estado de las tierras a mayor profundidad.

El presidente de la APV ha subrayado que el hecho de que el Ministerio haya incluido condiciones no quiere decir que el informe no sea favorable", pues "en una obra tan importante parece razonable que Costas quiera cerciorarse el máximo posible".