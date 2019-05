La APV prevé subir las tasas de ocupación tras haber actualizado el valor de sus terrenos por primera vez en 20 años

Publicado 24/05/2019 17:59:00 CET

VALÈNCIA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de València (APV) ha avanzado este viernes que, en algunos casos, prevé subir las tasas de ocupación a las empresas que se asientan en sus terrenos y lo hará entre un 7 y 8% el primer año.

La medida llega como consecuencia de la última valoración de los terrenos de la APV, un proceso que tras cinco años de tramitación, ha concluido y ha actualizado los precios de estas parcelas por primera vez en 20 años.

Para el presidente de la APV, Aurelio Martínez, la valoración es "bastante buena" y supondrá un incremento de las tasas. No obstante, la ley no permite una subida de más del 10% anual para que "el impacto no sea inmediato en el concesionario", por lo que el primer año las tasas no subirán más del 8% como máximo.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Administración de la APV, en el que, se ha valorado como "muy positivo" el informe del gestor de personal.

Al respecto, el director general de la APV, Francesc Sánchez, ha subrayado que el memorando señala que los gastos en personal del puerto "cumplen toda la normativa" y "únicamente" comenta una cuestión relativa a tres trabajadores: indemnizaciones a dos trabajadores por despido improcedente y el pago de los salarios de tramitación a un tercero con el que se llegó a un acuerdo.

AMPLIACIÓN DE LA CONCESIÓN DE TCV

El Consejo de Administación de la APV ha aprobado además la ampliación de la concesión de TCV Steverdoring Company SA por ocho años más, 38 en total, hasta septiembre de 2037 y ha dado el visto bueno a la ampliación de la superficie de concesión en 15.000 m2. Por su parte, la compañía ha hecho una propuesta de inversión de 37 millones de euros.

En cuanto a la ZAL, el Consejo ha aprobado la ampliación del plazo para la comercialización en 30 días, de manera que concluirá el 4 de julio y se procederá a la apertura de ofertas.

TRÁFICO MARÍTIMO

En relación al tráfico marítimo, el presidente de la APV ha valorado el crecimiento del 12,9% durante el primer trimestre del año en el Puerto de Valencia, que ocupa ha subido en el ranking mundial dos puestos hasta ocupar el vigésimo sexto en tráfico de contenedores.

A pesar de que en el mes de abril el temporal que ha obligado a cerrar el Puerto de Valencia durante dos día y ha impedido su funcionamiento normal, en mayo se ha recuperado el ritmo anterior.

Para este verano, se cerrará la línea ferroviaria de Teruel, por la que circulan unos 30 trenes a la semana. Así durante les meses de julio, agosto y septiembre el tráfico "previsiblemente" se desviará por Tarragona pero "como es temporal" Martínez no cree que tenga impacto negativo en los flujos.