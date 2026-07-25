Aras de los Olmos, el pequeño municipio de cielos limpios que prevé multiplicar por 15 su población en el eclipse

El concejal de Aras de los Olmos y responsable del operativo organizado con motivo del eclipse, Juan Rodrigo, explica a Europa Press TV el operativo organizado con motivo del eclipse. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La pequeña población valenciana de Aras de los Olmos, de unos 400 habitantes, se prepara para convertirse en uno de los principales lugares de encuentro de los especialistas y aficionados a la astronomía el próximo 12 de agosto, fecha en la que se producirá el eclipse solar. El municipio prevé acoger esa jornada entre 5.000 y 6.000 personas --lo que supone que puede multiplicar por 15 los moradores habituales--, lo que ha obligado a desplegar un operativo especial.

Así lo ha explicado a Europa Press TV el concejal y responsable del operativo organizado con motivo del eclipse, Juan Rodrigo, quien ha recalcado que llevan trabajando en los preparativos desde el principio de año.

De este modo, se han habilitado --en colaboración con Big Story, el centro de divulgación científica y medioambiental de la Universitat de València y Ayuntamiento-- enclaves para contemplar el fenómeno "en las mejores condiciones" y "dar un mínimo de servicios de comodidad y seguridad, como son sanitarios, puntos de asistencia médica o de avituallamiento". Igualmente, se ha acondicionado, una zona de parking disuasorio con un circuito de entrada y salida para evitar colapsos.

Juan Rodrigo ha explicado que la población será un lugar ideal para ver el eclipse porque es Reserva de la Biosfera y certificada por Fundación Starlight como uno de los "mejores sitios para ver las estrellas y sin apenas contaminación". De hecho, el municipio ya es un punto de atracción habitual para dejarse fascinar por las Perseidas.

"Hemos recibido peticiones desde Estados Unidos, Italia, el norte de Europa... ya que es la única franja de Europa, salvo Islandia, para ver el eclipse, por lo que muchos profesionales interesados en acudir".

El concejal se ha referido también a las medidas de seguridad programadas, con presencia de Policía Nacional y de la Generalitat, Guardia Civil y de Tráfico, que regulará los flujos de vehículos, y voluntarios de Cruz Roja, Protección Civil y del propio del pueblo, que "nos ayudarán a que la población que venga esté en las mejores condiciones y lo pueda ver en el sitio más cómodo para ellos", ha enumerado.

La 'fiebre' por el eclipse también ha provocado que la oferta de alojamiento de Aras esté agotada y desde "hace más de seis meses está completamente ocupado el único hotel y las cabañas de Aras Rural".

SE "DESBORDAN TODAS LAS PREVISIONES"

El representante municipal reconoce que este evento supone para un ayuntamiento de reducidas dimensiones que se "desbordan todas las previsiones" respecto a otros acontecimientos, como unas fiestas. "Por ejemplo, no tenemos Policía Municipal y hemos tenido que pedir ayuda a otros ayuntamientos con los voluntarios de Protección Civil", comenta.

Como 'aperitivo', la población ha ido celebrando charlas sobre astronomía y se ha proyectado una película grabada para todos los centros de interpretación astronómicos de la provincia, pero para ese día no habrá actos especiales "porque no somos capaces ya de más". "Lo que nos interesa es que quienes nos visiten vean el eclipse en las mejores condiciones", ha remarcado.

Para el edil, el mejor consejo que se pueda dar a las personas que se acerquen a Aras para intentar admirar este histórico eclipse es que "se informen y se dejen aconsejar". Los interesados pueden acceder a toda la información en la web http://eclipsesaras.es/