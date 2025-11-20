Arcadi España, a "algunos" dirigentes del PP: "Se puede ser de derechas sin ser franquista"

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, este jueves en la Universidad de Alicante (UA) - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALICANTE

ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, considera que "hay que recordarles a algunos dirigentes del PP" que "se puede ser de derechas sin ser franquista" y ha afirmado que los 'populares' en España, "como la derecha de otros países europeos, no tendría que dejarse infectar por Vox".

Así lo ha destacado este jueves en declaraciones a los medios en la Universidad de Alicante (UA), donde ha participado en la inauguración del simposio internacional 'Radiografía del antifranquismo en España y Francia (1939-1977)'.

En este sentido, ha señalado que el PP "tendría que ser consciente de que puede ser demócrata, puede ser de derechas, pero no necesariamente tiene que ser franquista", y que "lo bueno, lo mejor de la democracia, es que la democracia no es de izquierdas, de derechas, de centro", sino "ser demócrata" y "creer en la libertad".

"Nos enfrentamos por desgracia a negacionistas climáticos. Vox y el PP firman una hoja de ruta ignorando la realidad climática que tenemos y los dramas que hemos sufrido y la dana que hemos sufrido, porque la Comunitat Valenciana y Alicante también es zona cero del cambio climático y sabemos que eso cuesta vidas", ha añadido.

Según el secretario de Estado de Política Territorial, también hay un "negacionismo de la realidad histórica" porque "la historia solo es una y la verdad solo es una". En este sentido, se ha referido episodios como la salida del Stanbrook del puerto de Alicante con la evacuación de refugiados republicanos poco antes del final de la Guerra Civil, el bombardeo del Mercado Central el 25 de mayo de 1938 y a "las causas de la muerte de Miguel Hernández y de muchísimas otras personas".

"Resignificar es reescribir la historia. En definitiva, es falsearla y mentir. Yo creo que es la verdad lo que une y es la verdad la que tenemos que trabajar y que todos conozcan lo que pasó para que no se vuelva a repetir", ha sentenciado.

"ALICANTE ES UN LUGAR DE MEMORIA IMPRESCINDIBLE"

En la misma línea, durante su intervención en el simposio celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, ha apelado a la "importancia de estudiar el antifranquismo" desde "el exilio interior y exterior, que contribuyeron de manera decisiva a recuperar la libertad".

Así, ha remarcado el significado de celebrar este encuentro en Alicante, "la última frontera". "Alicante es un lugar de memoria imprescindible y un ejemplo de verdad, justicia y reparación", ha afirmado.

Igualmente, ha advertido de los "intentos actuales de reescribir o borrar la memoria democrática", tras lo que ha citado las denominadas leyes de Concordia impulsadas por "gobiernos conservadores" a nivel autonómico y que el Ejecutivo central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC). "No podemos permitir que las nuevas generaciones paseen por el puerto o el Mercado Central sin saber qué ocurrió allí", ha apostillado.

Arcadi España también ha reivindicado el papel de Francia en la "resistencia democrática" y ha dicho que "la libertad tuvo acento francés". Igualmente, ha puesto en valor el archivo sonoro 'Devuélveme la voz', impulsado por la UA, según ha detallado en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

Finalmente, ha remarcado que "la libertad nunca se conquista para siempre" y que "la memoria es esencial para proteger la democracia ante el avance de la extrema derecha en Europa". "Recordar no es mirar al pasado, es fortalecer la democracia del presente", ha zanjado.

De esta manera, el secretario de Estado de Política Territorial ha inaugurado el simposio 'Radiografía del antifranquismo en España y Francia (1939-1977)', una cita académica que analizará estos días, junto a especialistas de ambos países, las causas que condujeron a la caída de la dictadura y a la llegada de la democracia.