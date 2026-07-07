Arcadi España asegura que la Comunitat Valenciana y Murcia serían las más beneficiadas con un déficit asimétrico

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, y los objetivos - Marta Fernández - Europa Press

Critica el "anticatalanismo visceral" del PP tras las acusaciones de Ayuso

MADRID/VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado que las comunidades que más se beneficiarían de que hubiera un déficit asimétrico son la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia son, ambas gobernadas por el Partido Popular. "Que les preguntan a sus consejeros si quieren nuestra propuesta de déficit asimétrico", ha instado el ministro a la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, España ha explicado que ayer en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) había dos elementos que se pusieron encima de la mesa. El primero era el objetivo de estabilidad del 0,1% para el conjunto de comunidades para el periodo 2027-2029.

En ese marco, Hacienda propuso un reparto asimétrico entre comunidades autónomas según su situación fiscal, algo que ya el Partido Popular hizo en el año 2013. "Comunidades del Partido Popular, como Valencia o Murcia, también lo pidieron, que hubiera déficit asimétrico", ha apuntado el ministro.

Además, ha criticado "la obsesión" del Partido Popular contra Cataluña, tras las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al Gobierno por buscar financiar a Cataluña por encima de Madrid, en "otro paso para crear una nación paralegal".

"Yo creo que ese anticatalanismo visceral que tienen, como la única búsqueda de votos, es enfrentar a territorios y no hace ningún bien al país", ha señalado el titular de Hacienda.

Ayuso calificó ayer de "paripé" la reunión del ministro de Hacienda con las comunidades el lunes para hablar de déficit, deuda y regla de gasto y denunció que el Gobierno busca financiar a Cataluña por encima de Madrid con los Presupuestos y que esto sería "otro paso más para crear una nación paralegal".

Ante esto, Arcadi España ha instado al PP a "reflexionar" sobre si un partido puede aspirar a gobernar enfrentando unas comunidades con otras.

De hecho, ha explicado que la comunidad más beneficiada del objetivo de déficit del 0,1% para el conjunto de comunidades, que supondría un margen fiscal de 5.849 millones, sería la Comunidad de Madrid. "Por lo tanto, yo creo que lo único que se sale de la norma es lo que hace la presidenta Ayuso en nuestro país", ha criticado el ministro.