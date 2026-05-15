Arcadi España defiende la regularización de migrantes y ve "una cuesta abajo muy peligrosa" en la "prioridad nacional"

El ministro de Hacienda, Arcadi España - Carlos Luján - Europa Press

ALICANTE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido el proceso de regularización de personas migrantes impulsado por el Gobierno de España. También ha criticado el concepto de "prioridad nacional", al considerar que es "una cuesta abajo muy peligrosa", y ha subrayado que este término "empezó" con Vox y que a él "se ha sumado ahora" el Partido Popular.

De este modo lo ha manifestado España este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en la ciudad de Alicante, antes de la firma del convenio de colaboración entre Loterías y Cruz Roja Española.

En esta línea, ha alertado de que el planteamiento de "prioridad nacional" conduce a "situaciones que nadie quiere ver en su ciudad ni en su centro de salud" y ha subrayado que la regularización "lo único que hace es equiparar derechos y obligaciones" y persigue que "los inmigrantes que ahora no tienen esa documentación, además de por una cuestión de dignidad, también contribuyan, también coticen a la Seguridad Social".

En este contexto, ha puesto de ejemplo una hipotética situación en la que una familia lleva a las 03.00 horas a su hijo a un ambulatorio porque tiene fiebre y que por esa "prioridad nacional", en vez de un "triaje médico" en el que "un profesional sanitario que ve al niño" y "escucha a los padres", se tendría que hacer un "triaje administrativo" y pedir "la documentación" y "el pasaporte" a los padres.

De este modo, se ha preguntado si "alguien en una ciudad como Alicante, solidaria y abierta, o en cualquier ciudad de este país puede pensar que antes de atender a un niño que tiene fiebre por la noche se le pregunta a sus padres si tienen o no el pasaporte". "Creo que tenemos que ser conscientes de que los españoles y las españolas no somos así", ha enfatizado.

Asimismo, España ha apuntado que cuando alguien tiene "un problema de salud", lo que quiere es que el triaje sea solo "sanitario", no "administrativo", y ha destacado que "la sanidad es el ejemplo que mejor describe lo que tiene que ser la prioridad de un país".

"PRIORIDAD SOCIAL"

Así, el ministro de Hacienda ha remarcado que "la prioridad de un país es la prioridad social" y ha afirmado que si una persona trabaja aquí, tiene que "aportar a la Seguridad Social y a otro tipo de impuestos, igual que el resto". "Eso es lo que intenta hacer y va a hacer este proceso", ha agregado.

España ha abundado en que, "obviamente", en el caso de reducir con esta iniciativa "la economía sumergida", si personas que trabajan "sin cotizar a la Seguridad Social" lo hacen, gana el conjunto de la sociedad. A su juicio, la regularización no responde solo a "una cuestión de humanidad" o de "dignidad como país", sino también a la "igualdad" en "derechos y obligaciones".

El ministro también ha resaltado que este proceso cuenta con el "apoyo" de entidades como Cruz Roja, con un "asesoramiento" a "muchísimos migrantes" para "todos los papeles y la documentación necesaria".