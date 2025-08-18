El Archivo Municipal de Alicante bate récord de visitantes con más de 5.800 en lo que va de verano

El Archivo Municipal bate récord de visitas y supera este verano su mejor dato con más de 5.800 personas - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Municipal de Alicante (AMA) bate récord de visitas y mantiene al alza su cifra de asistentes con su mejor registro durante este verano, con más de 5.800 personas durante los meses de junio y julio y la primera quincena de agosto.

Del total de 5.862 personas contabilizadas hasta el 14 de agosto, 1.891 corresponden a junio, 2.393 a julio y 1.578 hasta la primera quincena de agosto, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En esos totales figura el número de personas que accedieron únicamente al zaguán y quienes llegaron hasta la sala de investigación para ver las dos exposiciones que se pueden contemplar hasta finales de este mes.

De acuerdo con el consistorio, el número de visitas en agosto de 2023 fue de 1.427 y en 2024 de 2.641, mientras que hasta el 14 de agosto de este año ha habido 1.578. Esta tendencia alcista se muestra con los datos totales de junio y julio de los tres últimos años, pues en junio de 2023 hubo 816, en 2024 1.176 y en 2025 1.891. En el caso de julio, 1.080 hace dos años, 1.717 en 2024 y 2.393 en el pasado mes.

La directora del AMA, Susana Llorens, ha señalado que "ese incremento paulatino obedece a un trabajo en equipo y a la suma de un conjunto de elementos como son las exposiciones en los ventanales o en la sala de investigación, la presencia de los gigantes en el zaguán o el hecho de que lleguen investigadores a pasar sus vacaciones con la familia y aprovechen para desarrollar su tarea en su tiempo libre".

TRES EXPOSICIONES

El AMA alberga tres exposiciones "que contribuyen al constante número de visitas que recibe", según el consistorio. Por un lado, en los ventanales se puede ver 'La trascendencia histórica del reinado de Alfonso X el Sabio en Alicante', conformada por una selección de documentos, manuscritos, impresos y publicaciones que explican la vida de Alfonso X y su reinado, así como la "huella" que dejó en la ciudad.

Por otro lado, en la sala de investigación se pueden contemplar dos muestras. Una de ellas es 'De villa a ciudad. Concesiones reales a la ciudad de Alicante', en la que se puede ver el facsímil del pergamino original del título de ciudad a la villa de Alicante, firmado por Fernando el Católico en 1490, así como otras concesiones reales de Alfonso X el Sabio y reyes de la Corona de Aragón, con una explicación de cada una de ellas.

'Celebración de las Fiestas Tradicionales en Alicante. Corpus Christi, Raval Roig, San Antón, Tabarca, San Roque y San Gabriel' es la segunda exposición que alberga este espacio. En ella se aprecian fotografías de entre 1935 y 1945, originales del fotógrafo Francisco Sánchez, y en las que se ven distintos momentos y una selección de 'llibrets' de algunas de las fiestas de los barrios más antiguos de la ciudad.

La consulta de fondos documentales y las citadas exposiciones son las que aglutinan el mayor número de visitas. A estas se suman las consultas de la hemeroteca, con originales de distintos periódicos desde finales del siglo XIX y documentos históricos de los siglos XVIII-XIX de urbanismo, asuntos sanitarios, fiestas tradicionales e historia de Alicante.