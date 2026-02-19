La argentina Franuí alquila una nave en Silla para convertirla en su primer centro logístico de congelados en Europa

Instalaciones de Mileway - MILEWAY

VALENCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa argentina Franuí, especializada en la producción de frambuesas congeladas recubiertas con chocolate, se convierte en el primer inquilino de Silla Logistics Park (Valencia) al alquilar un módulo de alrededor de 3.600 metros cuadrados que funcionará como primer centro logístico de la compañía en Europa dedicado a productos congelados.

Desarrollado y gestionado por Mileway, en nombre de otros fondos oportunistas gestionados por Blackstone, Silla Logistics Park es "un centro logístico de última generación en la zona industrial más importante de Silla, en Valencia", ha explicado la empresa inmobiliaria en un comunicado. Ofrece "espacios modernos y flexibles alineados con la sostenibilidad", y cuenta con acceso a la red principal de carreteras, el puerto y el aeropuerto.

Según Mileway, la ubicación de Silla Logistics Park ha sido clave para la decisión de Franuí. La compañía cuenta con una planta de producción en Alcàsser, a unos minutos de distancia.

La capacidad de la nave alcanza los 3.500 palets, por lo que "asegura una distribución sostenible y eficiente a más de 40 países en Europa". Esta decisión permitirá a Franuí centralizar y optimizar su cadena de frío, lo que refuerza su red de distribución internacional desde una localización estratégica en España.

El módulo elegido forma parte de la primera fase de Silla Logistics Park y ha sido diseñado para cubrir las necesidades operacionales de Franuí. El activo cuenta con muelles de carga para furgonetas y camiones, 11 metros de altura y rampas de acceso, lo que facilita la manipulación y distribución eficiente de mercancías sensibles a la temperatura.

En relación con el acuerdo, el Country Director de Mileway en España y Portugal, Guillermo Ravell, ha señalado que "la llegada de Franuí a Silla Logistics Park refleja la fuerte demanda de espacios logísticos de alta calidad en ubicaciones estratégicas". Además, "consolida el crecimiento de Valencia como hub europeo".

Por su parte, el CEO y fundadora de Franuí, Leticia Fenoglio, ha añadido que "este acuerdo con Mileway es un paso importante para la expansión europea de Franuí". "Operar desde Valencia nos permite estar cerca de nuestro centro de producción y beneficiarnos de una excelente conectividad e infraestructura, lo que nos facilita atender a nuestros clientes europeos de manera más eficiente", ha expuesto.

Silla Logistics Park llegará a ofrecer alrededor de 33.000 metros cuadrados de espacio logístico flexible distribuido en múltiples módulos, todos con el objetivo de obtener la certificación BREEAM Excellent. La llegada de Franuí supone el inicio de la actividad del parque logístico y refuerza su posicionamiento como un nuevo hub sostenible y moderno que da respuesta al crecimiento empresarial de Valencia.