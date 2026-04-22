El Arniches ofrece los espectáculos de teatro y danza 'Las apariciones' e 'Internacional'

La producción del Centro Dramático Nacional y la Compañía Exlímite 'Las apariciones' - GVA

ALICANTE, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) presenta este viernes a las 20.30 horas en el Teatre Arniches de Alicante la producción del Centro Dramático Nacional y la Compañía Exlímite 'Las apariciones'. El sábado será el turno del espectáculo de danza contemporánea 'Internacional'.

En el caso de 'Las apariciones', Fernando Delgado-Hierro firma la autoría y protagoniza la obra junto a Pablo Chaves, según ha detallado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Esta pieza, de acuerdo con la administración autonómica, pone el punto de partida en el encuentro de dos amigos de la infancia que se cuestionan por qué caminos les llevará el porvenir. Así, reflexionarán sobre "la influencia del pasado y de las raíces en el tránsito vital" y "en la propia muerte".

La Compañía Exlímite busca consolidarse como "una de las propuestas más singulares del panorama escénico contemporáneo", con la "investigación en nuevos lenguajes teatrales" y "su capacidad para construir universos poéticos que desdibujan las fronteras entre realidad y ficción".

De esta manera, pretende desarrollar un trabajo centrado en "la exploración de lo invisible, la memoria y la percepción", mientras que Delgado-Hierro profundiza en "una dramaturgia arriesgada y sensorial" para reafirmar "el sello artístico de Exlímite y su compromiso con una creación escénica innovadora y en constante evolución".

De otro lado, este sábado será la primera de las citas del Festival Abril en Danza en el Teatre Arniches, con el espectáculo 'Internacional', integrado por cinco coreografías procedentes de Alemania, Italia, Cuba y Suiza.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del IVC, busca refrendar, así, su "firme apoyo" a la danza y a este festival "de referencia", que celebra su 15 aniversario hasta el 4 de mayo en Alicante, Elche y Murcia.