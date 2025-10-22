El Arniches ofrece una función sobre la poeta alicantina Paca Aguirre en colaboración con el Mubag - GVA

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ofrece tres espectáculos en el Teatre Arniches este fin de semana y una colaboración con el Mubag.

Así, el sábado se podrá disfrutar de la función 'Encendidas' sobre la figura de la poeta alicantina Paca Aguirre. Coincide con la exposición de su padre, Lorenzo Aguirre, en el Museo de Bellas Artes Gravina (Mubag), que será clausurada el domingo. Por tal motivo, el museo organizará una visita guiada ese día a las 12.00 horas, a la que tendrán acceso los espectadores de la representación.

"Nos enorgullece homenajear a una de las figuras alicantinas más relevantes de nuestra historia reciente, Paca Aguirre, y, además, hacerlo coincidir con la recta final de la exposición sobre la obra de su padre, Lorenzo Aguirre, en el Mubag, institución a la que agradecemos enormemente la complicidad y la disposición para ofrecer una visita guiada a la que podrán asistir los espectadores de la pieza", ha afirmado en un comunicado la delegada territorial del IVC en Alicante, Alicia Garijo.

El montaje de 'Encendidas' conjuga todos los elementos artísticos que forman parte consustancial de la vida de Paca Aguirre: sus poemas y prosas, adaptadas e interpretadas por su amiga y actriz Lola López, y las artes plásticas, que tienen como telón de fondo al pintor Lorenzo Aguirre, padre de Paca, egresado de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) y el primero de su promoción, así como a Guadalupe Grande Aguirre, creadora de los telones y carteles, y a Marcos Sproston, como responsable del audiovisual.

MÁS PROGRAMACIÓN

Por otra parte, el viernes, a las 20.30 horas, el Centro Dramático Nacional y Andrea Jiménez presentan la obra 'Vulcano', una reflexión sobre cómo se narra un trauma a través de la historia de una familia que intenta salvarse de un suceso del pasado, el incendio que sucedió en el edificio en el que vivía y que tuvo consecuencias trágicas.

La obra supone un encuentro artístico, personal e intelectual entre Victoria Szpunberg y Andrea Jiménez, para compartir el deseo de "explorar los límites entre la dramaturgia y la dirección".

Szpunberg ha recibido recientemente el Premio Nacional de Literatura Dramática 2025. Por su parte, Jiménez fue galardonada con los Premios Max 2025 a la mejor obra y a la mejor adaptación por la pieza Casting Lear, que también pudo verse en el Arniches.

La agenda se completa el domingo con el regreso al Arniches de la programación familiar con el ciclo 'Som menuts' y la sesión matinal a las 12.00 horas del espectáculo de circo 'Welcome & sorry' de Ganso & Cía, en el marco del festival Circarte.

Se trata de una comedia gestual en clave de 'clown' para todos los públicos que visibiliza el oficio teatral desde la parodia de los grandes clásicos y los estereotipos que les rodean y con el punto de partida la obra 'Hamlet', de Shakespeare.