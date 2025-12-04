El Arniches ofrece teatro en valenciano y títeres durante este puente en Alicante

Archivo - El Arniches ofrece este puente teatro en valenciano y títeres - GVA - Archivo

ALICANTE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), propone en el Teatre Arniches de Alicante para este puente una programación con teatro en valenciano y títeres para toda la familia.

Por un lado, el viernes 5 de diciembre, a las 20.30 horas, Col·lectiu Intermitent presentará su última producción, 'Tres tristos traumes', de Pasqual Alapont, dirigida por el alicantino Morgan Blasco. Joan Nave, Alberto Baño y Morgan Blasco dan vida a los personajes de esta comedia que indaga en "cómo la educación en la infancia marca nuestro desarrollo". A través del humor, el texto de Alapont expone "la vida de unos personajes vulnerables, a través de sus sesiones de terapia".

Se trata de la cuarta producción de esta compañía alicantina, encabezada por el actor y director Morgan Blasco, quien ha definido este proyecto como "la inquietud de hacer posible lo que se nos pasa por la cabeza respecto al arte escénico" y que, en esta ocasión, "apuesta por uno de los autores más relevantes de la literatura valenciana contemporánea".

De otro lado, el IVC ha explicado que mantiene su "línea de colaboración" con otros festivales e instituciones de la ciudad. Así, los días 6 y 8 de diciembre, a las 18.00 horas, el Teatre Arniches volverá a convertirse en sede de Festitíteres, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En concreto, 'Martina i el bosc de paper', de L'Horta Teatre, y 'El árbol rojo', de Baychimo Teatro, son las dos citas con los títeres que albergará este espacio cultural, en el marco de este evento que celebra su 38 edición.