El Arniches ofrece este viernes el estreno absoluto de la producción alicantina 'Serrana: emperadora o alimaña' - GVA

ALICANTE, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Arniches ofrece este viernes a las 20.30 horas el estreno absoluto de 'Serrana: emperadora o alimaña', una producción de la compañía alicantina Emma Lobo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Con dramaturgia de Quico Cadaval, la obra está basada en 'La serrana de la Vera' de Vélez de Guevara, obra de teatro del Siglo de Oro español inspirada en una leyenda popular extremeña sobre Gila, "una mujer fuerte y cazadora de la Sierra de la Vera que se venga de un capitán que la seduce y abandona, asesinando a hombres, en un trágico final".

Emma Lobo protagoniza esta revisión del clásico, que se construye a partir de dos versiones de una misma historia. En una, la protagonista es presentada como una heroína trágica, víctima de un sistema injusto; en la otra, como una figura peligrosa, movida por la venganza y el odio para reflexionar sobre "cómo los discursos pueden manipular nuestra visión del mundo".

Con este estreno absoluto, el Institut Valencià de Cultura (IVC) asegura que refuerza su "compromiso con la dramaturgia actual y con las compañías del territorio, ofreciendo al público propuestas críticas y profundamente conectadas con los debates actuales".

TEATRO INFANTIL

Por otra parte, la programación del fin de semana se completa el domingo 25 de enero con una propuesta pensada para los más pequeños. En doble sesión matinal, a las 11.30 y a las 12.30 horas, el Teatre Arniches acogerá el espectáculo internacional 'TANA (Madriguera)' de la compañía italiana Compagnia TPO. Se trata de "una delicada experiencia escénica" dirigida a la primera infancia con aforo limitado.

En 'TANA', los niños y niñas se sumergen en una "experiencia sensorial en la que, con la ayuda de esculturas de tela y tejidos ligeros, se da vida a paisajes fantásticos a través de movimientos, texturas o luces, permitiéndoles que experimenten y se conviertan en parte activa del espectáculo".

Así, "gracias a un uso muy particular del diseño digital", los espectáculos de la Compagnia TPO se transforman en auténticos "ambientes sensibles", donde se explora "la sutil frontera entre el arte y el juego, convirtiendo la función en una experiencia única para los espectadores".

"La programación del fin de semana confirma al Teatre Arniches como un espacio abierto a todos los públicos: desde la creación contemporánea más crítica hasta las primeras experiencias teatrales de la infancia", ha concluido la administración autonómica.