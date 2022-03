Arranca la campaña de inspección de más de 130 puestos de buñuelos

VALÈNCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha iniciado la inspección del cumplimiento de la normativa de los puestos de venta de masas fritas y de alimentos y bebidas en los mercados ambulantes que han recibido autorización durante las Fallas 2022.

La campaña de inspecciones, que arrancó el 26 de febrero en los 134 puestos autorizados de masas fritas, se prolongará hasta el 19 de marzo cuando finalizan las fiestas josefinas.

Hay un total de 21 inspectores movilizados, entre ellos cuatro farmacéuticos para realizar un control sanitario permanente de las instalaciones, los alimentos y los manipuladores en los puestos de churros y buñuelos y uno químico para comprobar que hay agua potable.

Respecto al control de los puestos de venta de alimentos en los mercados ambulantes, el consistorio ha desplegado siete inspectores veterinarios y nueve inspectores de consumo.

Los controles en los puestos de masas fritas comenzaron el 26 de febrero y se realizan diariamente en horario matutino, vespertino y nocturno para comprobar que los 134 establecimientos autorizados en toda la ciudad cumplen los requisitos sanitarios.

En concreto, los técnicos comprueban la documentación, realizan inspecciones de las instalaciones y los alimentos, analizan in situ el aceite de fritura mediante equipos móviles y toman muestras de agua para su análisis posterior en el laboratorio municipal. En el caso de detectar alimentos no autorizados o no aptos para el consumo, proceden a su retirada y decomiso.

MÁS DE 200 PUESTOS DE MERCADOS

En cuanto a la venta de alimentos y bebidas habilitados en mercados autorizados, los siete inspectores iniciarán el control de los 203 puestos notificados desde su instalación en las calles el 12 de marzo.

En las Fallas 2022 se han autorizado 54 mercados ambulantes, donde se localizan 112 puestos con elaboración de comida y bebida, 52 sin elaboración y 39 de bebidas. Los inspectores comprobarán que todos los puestos cumplen con la normativa de protección a los consumidores.

Revisarán la existencia de hojas de reclamaciones de consumo, el adecuado marcado y publicidad de los precios y la emisión de tiques o facturas simplificadas. Estas inspecciones se realizan entre el 1 y el 17 de marzo en horario matutino y vespertino, mediante la labor de nueve inspectores de consumo.

Por su parte, las comisiones falleras dispondrán de un plan de contingencia a la hora de cumplir con las medidas sanitarias por la pandemia para las actividades con afluencia de público autorizadas.

Los inspectores velarán porque se cumplan las medidas recogidas en las resoluciones, decretos e instrucciones provenientes de las autoridades sanitarias estatales y autonómicas, junto al refuerzo de las inspecciones en establecimientos de hostelería, en materia sanitaria y en el cumplimiento de medidas COVID.