Arranca el curso con normalidad en las universidades públicas valencianas

La UA empieza esta semana solo de forma telemática para alumnos y presencial para docentes

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso 2020-2021, marcado por la situación epidemiológica a consecuencia del coronavirus, ha arrancado este lunes con normalidad en las universidades públicas valencianas para el alumnado de segundo curso en adelante, mientras que los estudiantes de primero empezarán a partir del 25 de septiembre.

En el caso de la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, las clases han empezado presenciales para estos alumnos; en la de la Universidad de Alicante comienzan online esta semana; en la Jaume I de Castelló (UJI) ya están en marcha los estudiantes de la rama sanitaria mientras que los de la Universidad Miguel Hernández de Elx comienzan el 21.

La Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha deseado un "gran inicio" a toda la comunidad universitaria en un mensaje colgado en redes sociales, mientras que la titular de este departamento, Carolina Pascual, ha destacado la "normalidad" en el arranque de un año académico en el que se ha hecho un "gran trabajo" para empezar "en las mejores condiciones de seguridad y salud para el estudiantado y toda la comunidad universitaria".

"Hoy comienza el curso en una situación que no hubiéramos pensado meses atrás, pero las universidades públicas valencianas, siempre en coordinación con la Conselleria de Universidades y la de Sanidad, han realizado un gran trabajo para poder iniciar el año académico en las mejores condiciones de seguridad y salud para estudiantado y toda la comunidad universitaria", ha subrayado Pascual.

En esta línea, Pascual ha subrayado que en la pandemia los centros hicieron un "gran esfuerzo" para la incorporación online y esta experiencia "está siendo aprovechada para mejorar y complementar la docencia presencial". A su juicio, la coordinación "nos permitirá abordar con éxito este curso y reaccionar ante los posibles escenarios que nos vayamos encontrando".

En un mensaje en redes sociales, desde la UPV han agradecido "de antemano a toda la comunidad universitaria" el esfuerzo para cumplir las medidas de protección y han destacado en mensajes en redes sociales que ya está "todo en marcha" y desea un "buen inicio de curso" al alumnado.

La UV también ha deseado un "buen inicio de curso" a sus alumnos, a los que recuerda que desde este lunes las bibliotecas reabren el servicio de lectura y estudio en sala con un aforo máximo del 50% para mantener las medidas de seguridad por la Covid-19.

15.000 ALUMNOS EN AULAS VIRTUALES EN LA UA

Por su parte, la UA decidió el viernes pasado iniciar la primera semana únicamente con clases online y la presencialidad solo para el profesorado, como así ha sido. "Desde las 8.00 horas se está contectando todo el mundo y funcionando las aulas virtuales, con una pequeño problema hacia las 9.00 horas, por un pico de conexiones simultáneas, que ha durado unos minutos y se ha podido solucionar", han detallado desde la institución, que admite pequeñas demoras, que no han llegado al minuto y se han solucionado sin problemas.

A las 11.40 horas, las conexiones a las aulas virtuales habían superado los 15.000 estudiantes y más de 400 aulas abiertas "a pleno rendimiento". En la UA se han adaptado las más de 500 aulas destinadas a docencia con nuevas herramientas informáticas, tabletas, webcams y nueva tecnología para que las clases puedan hacerse de forma no presencial y sincronizadas con lo que se da en el aula.

A partir de la próxima semana ya empezarán los turnos de presencialidad. El pasado martes, los alumnos recibieron un comunicado interno con sus horarios de clase y con la recomendación de no ir a la universidad de no tener asignada hora de presencialidad, para evitar aglomeraciones innecesarias en el campus. De esta forma, sin espacio reservado y sin aula presencial se aconseja no acercarse al centro, según han explicado fuentes de la UA a Europa Press.

Por su parte la UMH, que comienza las clases el 21, excepto para los estudiantes de primeros cursos que empezarán el viernes 25, ha lanzado un mensaje en el que explica que ha adaptado todas sus aulas para retransmitir sus clases en directo mediante videoconferencia, a través de la herramienta Google Meet y que presenta una aplicación móvil de reserva de puesto para la asistencia presencial a clase durante el curso 2020-21.

El protocolo de los centros para adaptarse al nuevo escenario que contempla el Ministerio ante la evolución de la pandemia de coronavirus incluye mascarilla obligatoria y distancia de 1,5 metros, con el objetivo de "garantizar la seguridad del alumnado y mantener la excelencia docente", según se expuso tras el último encuentro de la consellera con los rectores.