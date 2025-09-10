Arranca el Festival Internacional de Teatro Clásico de Alicante con obras de Shakespeare, Cervantes y un Premio Max

ALICANTE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Alicante (Fitca) arranca este miércoles con una programación que incluye obras de Shakespeare y Cervantes y propuestas como 'Farra', Premio Max al mejor espectáculo musical.

El Teatro Principal acoge la representación de nueve obras teatrales hasta el próximo 21 de septiembre, mientras que las actividades complementarias dentro del certamen se desarrollan del 10 al 28 en los Pozos de Garrigós, la Casa Bardín, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y, por primera vez, el Centro Municipal de las Artes, sede de la Concejalía de Cultura.

La edil de Cultura, Nayma Beldjilali, ha animado a "alicantinos y visitantes a acercarse al mundo del teatro clásico porque seguro que lo disfrutan y les sorprende". "Gracias al Fitca, Alicante amplía su oferta cultural para todos los públicos y se posiciona en primera línea del circuito teatral por la calidad de las obras y de las compañías participantes", ha asegurado la edil en un comunicado.

El Fitca pone en escena en el Teatro Principal dos obras más que en la edición anterior con "grandes montajes" como 'Numancia', de Miguel de Cervantes, y con la presencia de "referentes" de la actuación y la dirección de teatro clásico como Rafael Álvarez, el Brujo, en 'Iconos o la exploración del destino' y Antonio Campos con 'Cid'.

PROGRAMACIÓN

Las obras de teatro que se podrán disfrutar en la novena edición del Fitca este mes de septiembre son, este miércoles, 'La odisea según Penélope', una adaptación libre de Francisco Sanguino sobre el texto de Homero que interpretará el Aula de Teatro de la Universidad de Alicante (UA).

Además, el viernes 12 será el turno de 'Los dos hidalgos de Verona', una de las primeras comedias de William Shakespeare que explora las relaciones entre la amistad y el amor, dirigida por Declan Donnellan.

Por su parte, el sábado 13 se ofrecerá 'Numancia', obra de Miguel de Cervantes, una "gran producción dirigida por José Luis Alonso de Santos con 24 actores en escena y coproducida por la Comunidad de Madrid", mientras que el domingo será el turno de 'Farra', comedia con música, danza y acrobacia, a cargo de la compañía Lucas Escobedo. Premio Max de 2025 al mejor espectáculo musical.

El miércoles 17 llegará el turno de 'Iconos o la exploración del destino', de Rafael Álvarez, el Brujo, que llevará a cabo una representación que gira en torno a la tradición oral de los relatos mitológicos sobre los que se construyen las grandes tragedias griegas en clave de humor.

Igualmente, el jueves 18, se podrá visionar 'Guitón Onofre', el "pícaro perdido", de la mano de Pepe Viyuela, y el viernes 19 'Cid', de la compañía de Antonio Campos, que pondrá en escena la vida de Rodrigo Díaz de Vivar narrada por sus hermanos y con la música en directo de La Musgaña.

De otro lado, el sábado 20 será el turno de 'La loca historia del Siglo de Oro', una comedia que retrata una España "llena de luces y sombras" y narra las andanzas de una sociedad "guiada por los designios de Dios y de los reyes", a cargo de la compañía La Escalera de Tijera.

El domingo 21, llegará a los escenarios 'La reina brava', historia satírica ofrecida por Las Niñas de Cádiz. Todas estas propuestas se representarán en el Teatro Principal. Las entradas ya están a la venta en sus taquillas y en su web.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Junto con las representaciones teatrales, el Fitca tiene programadas actividades complementarias que se extenderán hasta el 28 de septiembre en los Pozos de Garrigós y el Centro Municipal de las Artes, donde se llevarán a cabo narraciones orales de teatro clásico, y en la Casa Bardin, donde el 17 de septiembre está prevista la charla 'El pícaro perdido' de Pepe Viyuela. Además, el MACA acogerá el 23 de septiembre el encuentro 'Brooklyn, Calderón y otras combinaciones improbables', con Daniel Alonso Piñero.

La alicantina Raquel López ofrecerá dos pases para institutos de 'La calavera ofendida' en el Centro Municipal de las Artes el 22 y 23 de septiembre a las 11.00 horas, mientras que el sevillano Juan Gamba hará lo mismo el viernes 26 con 'Los caballeros del pez' para público adulto a las 20.00 horas y, al día siguiente, 'Más cuento que Calleja', para público familiar a las 18.00 horas en los Pozos de Garrigós.

El sábado 27, el agostense Fran Pintadera ofrecerá al público adulto 'Ascuas (siete cuentos viejos)', a las 20.00 horas, y el domingo 28, para público familiar y a las 12.00 horas, 'Calamitosis' en los Pozos de Garrigós.