Arranca este lunes el plazo para pedir ayudas por vehículos perdidos en la dana Adam y la gratuidad de autobuses

Varias personas quitan el barro de las calles mientras se acumula el mobiliario que han tenido que sacar debido a las inundaciones por las fuertes lluvias, a 19 de octubre de 2026, en Els Poblets, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha informado de la apertura este lunes, 2 de noviembre, del plazo para solicitar las ayudas directas para vehículos siniestrados por la dana Adam, así como de la puesta en marcha de un refuerzo progresivo del servicio de autobús en los municipios afectados del sur de la Safor, con dos meses de gratuidad para todos los usuarios de la concesión.

El jefe del Consell ha destacado que ambas medidas tienen como objetivo facilitar los desplazamientos de las personas que se han quedado sin vehículo por las inundaciones de los días 18 y 19 de octubre y ayudarles a recuperar la normalidad.

Así, ha explicado que la Generalitat combina las ayudas directas por la pérdida del vehículo con el refuerzo del transporte público, para facilitar el acceso a los puestos de trabajo, los centros sanitarios y educativos, según ha informado la administración en un comunicado.

AYUDAS PARA VEHÍCULOS SINIESTRADOS

La línea de ayudas para vehículos cuenta con una dotación de 10 millones de euros y está dirigida a personas físicas y jurídicas titulares de vehículos de uso particular, agrícolas o vinculados a actividades económicas que hayan sido declarados siniestro total como consecuencia directa de la inundación en los municipios incluidos en el decreto.

El plazo de presentación de solicitudes comienza a las 9.00 horas de este lunes 2 de noviembre y permanecerá abierto hasta las 23.59 horas del 1 de febrero de 2027.

Pérez Llorca ha señalado que "se ha puesto a disposición de los afectados un paquete de ayudas directas, sin burocracia, y en colaboración con los ayuntamientos, para agilizar la recuperación de las zonas damnificadas".

La tramitación se articula mediante una solicitud única. Las personas físicas podrán presentarla por vía electrónica o presencialmente en las oficinas PROP, los registros de los ayuntamientos afectados y los demás lugares legalmente habilitados, con asistencia del personal funcionario. Las personas jurídicas deberán realizar el trámite electrónicamente.

El procedimiento, gestionado por la Agencia Tributaria Valenciana, está disponible en la sede electrónica de la Generalitat.

CUANTÍAS Y REQUISITOS

Las cuantías máximas varían según la categoría del vehículo. Se establecen 250 euros para ciclomotores; 2.000 euros para turismos, camiones, furgones y furgonetas de hasta 3.500 kilogramos y derivados de turismo, y 2.500 euros para turismos adaptados a personas con movilidad reducida.

Para los vehículos de mayor tonelaje, se contemplan 3.000 euros para furgones de más de 3.500 y hasta 12.000 kilogramos, y 9.000 euros para camiones de más de 12.000 kilogramos y tractocamiones. Los autobuses y autocares de las categorías previstas podrán recibir 15.000 euros. En el caso de los vehículos agrícolas, de obras y de servicios, las ayudas oscilan entre 200 y 8.000 euros.

Para acceder a estas ayudas, el vehículo deberá estar asegurado y haber sido declarado siniestro total mediante documentación de la entidad aseguradora o del Consorcio de Compensación de Seguros. Además, deberá haber causado baja temporal o definitiva en la Dirección General de Tráfico antes de presentar la solicitud.

En caso de baja temporal, deberá tramitarse la definitiva en el plazo de seis meses desde la publicación del decreto en el DOGV, realizada el 26 de octubre.

Las ayudas serán compatibles con otras ayudas e indemnizaciones, siempre que el importe conjunto no supere el coste del daño o gasto declarado.

AUTOBUSES GRATUITOS Y MÁS CONEXIONES EN LA SAFOR

La Generalitat inicia también este lunes la implantación progresiva del refuerzo del servicio de autobús en el sur de la Safor, con dos meses de gratuidad para todos los usuarios de la concesión.

Entre las principales mejoras, las expediciones entre Gandia y Bellreguard se multiplicarán por cuatro y las del trayecto inverso se triplicarán. Además, se incorporará una nueva expedición por sentido los fines de semana, domingos y festivos.

En Oliva, la Generalitat asumirá el coste del servicio entre el municipio y la playa puesto en marcha por el Ayuntamiento. Asimismo, está pendiente de que la empresa concesionaria refuerce las expediciones con mayor ocupación, que actualmente no pueden atender toda la demanda.

El dispositivo se irá adaptando si surgen necesidades no cubiertas. El refuerzo está previsto hasta final de año, cuando entre en servicio del contrato definitivo, cuya tramitación se ha adelantado por las consecuencias de la dana Adam.

El 'president' ha recordado que estas actuaciones se suman al paquete de 43,5 millones de euros de ayudas de la Generalitat para los damnificados, que incluye también apoyo a los municipios para gastos urgentes, ayudas de hasta 6.000 euros por pérdida de bienes de primera necesidad en viviendas y una línea de 10 millones para daños materiales e interrupciones de actividad económica.