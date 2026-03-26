Arranca la recogida de firmas para garantizar aulas climatizadas en toda la Comunitat Valenciana

Acto informativo de Silla con AFA y equipos directivos de Beniparrell y Silla. - AMPA GONZALO ANAYA

VALÈNCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Entidades educativas han puesto en marcha la campaña de recogida de firmas para la iniciativa legislativa popular (ILP) 'Por unas aulas climatizadas', que persigue conseguir el confort térmico en todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana. Los impulsores prevén ampliar la campaña y aumentar el número total de firmas hasta alcanzar las 32.000, superando el mínimo necesario de 10.000 para que la propuesta sea debatida en Les Corts.

Durante los dos últimos días se han repartido 170 pliegos de firmas correspondientes a esta ILP. En total se han puesto en circulación 17.000 firmas que serán gestionadas por más de un centenar de personas federadas y voluntarios, encargadas de supervisar, validar el proceso y dar apoyo en los puntos de recogida. Los pliegos disponibles se han agotado debido a la alta demanda, por lo que se volverán a reeditar después de Semana Santa.

Además de la distribución y recogida de pliegos y la coordinación de federados y voluntarios, se han preparado materiales para que puedan informar a todas las familias de las asociaciones de familiares de alumnos (AFA) y a los equipos directivos. Como gesto que acompaña a la campaña, las entidades han realizado 8.000 abanicos reivindicativos e infografías informativas que resumen el objetivo de la ILP.

El próximo mes se habilitarán tres puntos de recogida de firma en tres eventos educativos de gran afluencia: la Trobada d'Escoles en Valencià de la Vall d'Albaida (sábado 28 de marzo en Castelló de Rugat, en la parada de FAMPA-València), la Trobada de Vila-real (FAMPA Castelló Penyagolosa, el 18 de abril) y la Trobada de La Romana (parada de FAMPA Enric Valor Alacant, el 19 de abril).

La iniciativa cuenta con un "amplio respaldo social", ya que se han sumado equipos directivos y familias de las AFA de 159 centros educativos y "muchas asociaciones y equipos directivos". Detrás de la ILP se encuentra una comunidad unida formada por madres y padres de AFA, equipos directivos y diversas organizaciones educativas, con el "total apoyo" de la Confederació Gonzalo Anaya y de las entidades ADEP-PV y ADIES-PV, destacan los impulsores de la ILP.

Los promotores confían en que el confort térmico en las aulas "deje de ser una reivindicación y se convierta en una realidad garantizada por ley". La preocupación surge ante el aumento de las olas de calor, agravadas por el cambio climático, y por el estado de "muchos edificios escolares, que no cuentan con aislamiento adecuado ni fueron diseñados con criterios bioclimáticos". Esta situación, denuncian, provoca temperaturas extremas en las aulas tanto en verano como en invierno, con un impacto real en la salud y en el rendimiento académico.

En concreto, la ILP propone la creación de un plan integral y sostenible de climatización para todos los centros públicos, con un marco legal obligatorio basado en la eficiencia energética, el uso de energías renovables y el mantenimiento garantizado. La propuesta combina medidas pasivas --como el aislamiento térmico, sistemas de sombra, ventilación natural o la renaturalización de los espacios exteriores-- con medidas activas, entre ellas sistemas de climatización eficientes, energía solar para autoconsumo y sensores inteligentes para monitorizar las condiciones ambientales. Además, contempla un plan de mantenimiento preventivo, auditorías energéticas periódicas, mecanismos de financiación vinculados al ahorro energético, transparencia en la gestión y un calendario de implantación coordinado entre administraciones con financiación suficiente.