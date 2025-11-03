Arranca la sustitución de los maceteros de la plaza del Ayuntamiento de València por otros "para dignificar su imagen"

Imagen de los maceteros de la plaza del Ayuntamiento de València, los actuales modelos (d) y los que los van a sustituir (i) - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, ha iniciado las labores para sustituir los maceteros de la plaza del Ayuntamiento, los que hay actualmente y que fueron instalados por el anterior gobierno progresista --con Compromís y PSPV-PSOE-- por otro nuevos elegidos por el actual ejecutivo para "dignificar" la "imagen" de este enclave de la capital valenciana.

"Hemos iniciado la sustitución de los maceteros feos para dignificar la imagen de la plaza del Ayuntamiento", ha afirmado el edil de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, que esta jornada ha supervisado los trabajos de sustitución de estos elementos del mobiliario urbano. Las tareas se han acometido durante la noche de ayer domingo y la mañana de este lunes.

La retirada de los maceteros actuales se desarrollará en paralelo a la colocación de los nuevos y estará completada en tres semanas. En total, se colocarán 152 nuevas jardineras "siguiendo alineaciones para una ordenación coherente del espacio" y se retirarán "los 182 maceteros actuales, dejados caer sin acierto ni ordenación alguna y carentes de identidad", ha señalado Giner.

El concejal ha añadido que la sustitución se produce "porque era un clamor vecinal el hecho de que a nadie le gustaban" los maceteros que se van a retirar y teniendo en cuenta también que cambiarlos "fue uno de los compromisos adquiridos por la alcaldesa María José Catalá".

Las 152 nuevas jardineras de hormigón se colocarán en la plaza del Ayuntamiento (un total de 123) y en la avenida del Marqués de Sotelo (29) para sustituir los 182 maceteros actuales. "No tenían ni el diseño ni la estética adecuada para integrarse en un entorno urbano emblemático e histórico de la ciudad", ha agregado Juan Giner respecto a estos últimos.

"MUCHO MÁS BONITA"

El edil de Urbanismo y Vivienda ha explicado también que esta actuación se enmarca dentro del Plan Valentia, basado en el catálogo de criterios urbanos aprobado para el ámbito de Ciutat Vella. El edil ha considerado que el cambio de los maceteros "contribuirá a que los vecinos y visitantes que vengan a disfrutar de la decoración navideña de la ciudad se encuentren con una plaza del Ayuntamiento mucho más bonita".

El consistorio ha concretado que se van a instalar 5 modelos de jardineras --cuadradas, cónicas y piramidales-- con alturas que van desde los 45 centímetros a los 123 centímetros. Asimismo, ha precisado que se plantarán especies resistentes, de bajo consumo hídrico, mínimo mantenimiento y adecuadas al clima mediterráneo y al uso intensivo del espacio público, al tiempo que ha indicado que no se emplearán especies invasoras, exóticas ni de alto mantenimiento.

Además, está prevista la sustitución de los 37 bancos actuales por 42 nuevos de madera tratada y patas de hierro --se instalarán 36 en la plaza del Ayuntamiento y 6 en Marqués de Sotelo--.

"La inversión prevista para embellecer la plaza y sustituir los maceteros es de 430.000 euros", ha concretado Juan Giner, que ha aseverado que algunos "maceteros viejos se reubicarán para ser utilizados como colonias felinas y otros se colocaron en algunos puntos de la ciudad, en solares, para que los vecinos de diferentes barrios puedan estacionar". Los sobrantes se guardarán para cubrir futuras necesidades".

La administración local ha subrayado que estos cambios buscan "homogeneizar los distintos elementos urbanos existentes mediante la sustitución progresiva de aquellos que no responden a los criterios definidos y la unificación de acabados, tonalidades y proporciones". Así, ha remarcado que el diseño elegido para los nuevos maceteros es "acorde con los criterios técnicos fijados en la guía de estilo urbano, garantiza en todo momento su compatibilidad y coherencia con las determinaciones de protección y ordenación del centro histórico y se plantea con una clara vocación de respeto hacia los valores patrimoniales, paisajísticos y urbanos del entorno".

"El diseño es de geometrías simples y líneas limpias, con un lenguaje formal contemporáneo, pero atemporal, evitando soluciones excesivamente llamativas o decorativas que puedan distorsionar la lectura unitaria del espacio", ha expuesto Giner (PP), que ha insistido en que la actuación "se integra en los criterios del proyecto que se está redactando para la plaza del Ayuntamiento".

"CIUDAD FRANQUICIA"

Desde la oposición en el consistorio, el edil de Compromís Giuseppe Grezzi ha criticado la decisión del actual ejecutivo local. "En dos años hemos pasado de tener un gobierno municipal ambicioso y valiente que tomaba decisiones arriesgadas para transformar la ciudad y prepararla para el presente y el futuro, a estar gobernados por una alcaldesa cuyo máximo hito en toda la legislatura será gastarse una ingente cantidad de dinero público en cambiar los maceteros de la plaza del Ayuntamiento, como quien cambia los floreros en su casa, dedicar la mitad del tiempo a defender a --Carlos-- Mazón y sus socios vagos de Vox, y paralizar todas las mejoras que con tanto esfuerzo" puso en "marcha Compromís las dos legislaturas anteriores" al frente de la Alcaldía.

Grezzi ha señalado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, que "ese es el nivel de Catalá y el de sus palmeros", al tiempo que ha censurado "la inoperancia y la negligencia de un gobierno que ha paralizado la remodelación de la plaza del Ayuntamiento y todas las recuperaciones de espacio" de ese espacio. Así, ha apuntado que el gobierno actual está "convierte València en una ciudad franquicia sin personalidad" mientras "expulsa a sus vecinos para sustituirlos por turistas" y ha considerado que ese "nefasto" ejecutivo "de PP y Vox" supone un "gigantesco paso atrás" para la ciudad.

"ALCALDESA PROVISIONAL"

También por parte de la oposición, la edil del PSPV-PSOE María Pérez ha cuestionado, en declaraciones remitidas, "el gasto de Catalá, de casi medio millón de euros, para cambiar unos maceteros provisionales de hormigón por otros". "Este va a ser el legado de Catalá para la plaza más emblemática de la ciudad después de que haya paralizado durante dos años y medio el proyecto definitivo: unos maceteros de hormigón", ha censurado Pérez, que ha afirmado que "València no se merece una alcaldesa provisional como ella".