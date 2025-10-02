Arrancan las obras para finalizar la nueva Jefatura de la Policía Local de Alicante en Playa de San Juan

Firma del acta de replanteo de las obras para finalizar la Jefatura de la Policía Local de Alicante en Playa de San Juan - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha iniciado las obras de adecuación de la nueva Jefatura de la Policía Local, situada en la avenida Locutor Vicente Hipólito, en Playa de San Juan, que fueron acordadas con el grupo municipal Vox, que está en la oposición.

En concreto, el concejal de Seguridad, Julio Calero, y los responsables de la mercantil adjudicataria, Abala Infraestructuras SL, han firmado el acta de replanteo. La puesta en servicio del edificio conllevará una inversión de 2.802.424 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. El objetivo es que la actuación pueda estar terminada para entrar en servicio en abril, según ha destacado el equipo de gobierno en un comunicado.

"Esta importante actuación permitirá poner en funcionamiento la nueva jefatura antes del próximo verano y dotar a la Policía Local de unas instalaciones de primer orden, al tiempo que se mejorará la cobertura a la zona de las playas de San Juan, Albufereta y Cabo de la Huerta", ha destacado Calero.

El edil cree que, además, "será un paso muy importante" en el desarrollo del nuevo plan director de organización de la Policía Local, que divide en tres distritos la ciudad con las comisarías de Babel, Zona Norte (Barítono Paco Latorre) y Playa de San Juan (avenida Locutor Vicente Hipólito) para "acercar el servicio a los barrios".

La Concejalía de Seguridad Ciudadana está implementando el nuevo plan de organización de la Policía Local, "que persigue un aumento de la presencia de agentes de proximidad en los tres distritos en que se distribuye el servicio", como son Centro, Sur-Oeste y Norte-Este, así como una "mayor eficacia con la creación de cuatro grandes áreas en el cuerpo", de Seguridad Ciudadana, Policía Comunitaria o de Barrio, Tráfico, Transportes y Movilidad y la Unidad Administrativa y de Planificación.

"El gran objetivo de este plan director es optimizar los recursos y los tiempos de respuesta en la atención a los alicantinos, con especial hincapié en el refuerzo de la asistencia vecinal con la policía de barrio", ha subrayado Calero.

ACTUACIONES

El edificio que es objeto de la reforma consta de planta baja, primera y segunda. En el sótano se encuentran vestuarios y aseos, galería de tiro virtual, armero, almacenes y cuartos de instalaciones.

En estos momentos, están casi completamente ejecutados los cerramientos exteriores y parte de las particiones y elementos interiores. La actuación que se ejecutará será el acondicionamiento y la conclusión de los espacios, así como las cajas de escalera y vestíbulos.

En la planta baja se encuentra el área de atención al público: control de accesos, atestados, SAIC y cafetería. También se ubican las salas de brigadas y sala de juntas. Se incluye también un módulo de aseos para el personal de servicio y dos aseos públicos.

Está prevista la terminación del pavimento, realización de la distribución interior que falta, los revestimientos y acabados de cada una de las dependencias, colocación de la carpintería y cerrajería interior.

En la primera planta están ubicados el salón de actos, cuatro salas polivalentes, el departamento de informática, la central de telecomunicaciones y el Cecopal. En esta planta está prevista la terminación del pavimento de las escaleras, aseos y salas, los acabados y revestimientos de las distintas dependencias, colocación de la carpintería y cerrajería interior.

Igualmente, en la segunda están los despachos del director general, Jefatura de Policía Local, Jefatura de Servicio de Seguridad, intendentes principales, servicios jurídicos y zona de plana mayor.

Está prevista la terminación del pavimento de las escaleras, aseos, el departamento de informática y despachos, la compartimentación interior de los distintos espacios, trasdosados, los acabados y revestimientos correspondientes y la colocación de la carpintería y cerrajería interior. Todo ello, mientras se realizan las instalaciones correspondientes.

CUATRO MILLONES EN INFRAESTRUCTURAS

Esta inversión de 2,8 millones de euros en la Jefatura de la Policía Local se suma a la realizada en las instalaciones de los bomberos municipales y las previstas en el retén de la Policía Local de Juan XXIII, con casi cuatro millones de inversión global en infraestructuras del área de Seguridad.

El Ayuntamiento ha llevado a cabo obras de reforma integral del parque de bomberos Jesús González Soria, en la avenida de Jaime II, por más de 400.000 euros, y mejoras en el parque Ildefonso Prats de la Playa de San Juan, por más de 160.000.

Además, ya se ha habilitado financiación para la remodelación del retén de la Policía Local en Juan XXIII, en la Zona Norte, también acordada con Vox, y con una inversión prevista de 450.000 euros. "Se trata de una reforma integral del inmueble para prestar el servicio policial que necesita el barrio", ha destacado el ejecutivo local.