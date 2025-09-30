Arrancan las obras de restauración ecológica del tramo costero del Saladar de Agua Amarga en Alicante

Archivo - Imagen de archivo de la playa del Saladar de Agua Amarga en Alicante - ALICANTE TURISMO - Archivo

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) inicia este miércoles las obras de restauración ecológica del tramo costero del Saladar de Agua Amarga en Alicante.

El proyecto cuenta con un presupuesto de obra de 268.888 euros y un periodo de ejecución previsto en doce meses. Las actuaciones proyectadas se encuentran en la zona sur del término municipal de la capital alicantina, en la zona de Agua Amarga, y comprenden la franja costera que discurre desde el final de la urbanización de Urbanova hasta la Cala de los Borrachos. Hacia el oeste limita con el Saladar de Agua Amarga y la carretera de Urbanova y hacia el este con la Playa de Agua Amarga.

El espacio constituye una estrecha y alargada franja de terreno que se corresponde con un antiguo cordón sedimentario litoral que separaba las antiguas marismas, posteriormente adaptadas como salineras, del Mar Mediterráneo.

La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha explicado en un comunicado que las obras que ahora arrancan se ejecutarán sobre esta franja costera "sometida a una fuerte presión antrópica". El objetivo de este proyecto es la restauración ecológica del citado tramo costero y el acondicionamiento del frente litoral con el fin de "favorecer la protección y la conservación medioambiental de la costa", así como su "uso y disfrute" por la ciudadanía.

El subdelegado del Ejecutivo central en Alicante, Juan Antonio Nieves, ha destacado que esta actuación impulsada por el Gobierno de España busca "recuperar la fachada marítima ahora degradada y transformarla en un espacio público abierto, recuperando al mismo tiempo los valores ambientales y paisajísticos de la zona".

DOS TRAMOS DE ACTUACIÓN

El proyecto prevé varias actuaciones, divididas en dos tramos. El primero contempla la rehabilitación de la gola de entrada a la antigua explotación salinera, con la limpieza de la gola, reconstrucción de márgenes laterales de mampostería y del pretil superior de la carretera de Urbanova, así como la instalación de señalética divulgativa de la antigua explotación minera.

Además, incluye actuaciones en el espacio contiguo a Urbanova ya que frente a la zona de aparcamiento en el tramo primero se procederá a su limpieza y naturalización, para devolverle "su carácter natural primigenio", de forma que quede "integrado de forma natural" con la playa existente.

El primer tramo también contempla la recuperación del cordón dunar, que incluye la eliminación de plantas invasoras y la plantación de especies existentes e "interesantes" desde el punto de vista ecológico, además de captadores de mimbre y vallado blando.

Por su parte, las actuaciones contempladas en el tramo segundo son una rampa de varada, ya que se demolerá la actual de hormigón, así como las obras de fábrica que la acompañan, por lo que se descompactará el terreno circundante.

También se desmontará el espigón norte que protege actualmente a esta rampa y se mantendrá la parte sumergida y semisumergida del espigón sur, "lo que favorecerá la recuperación de la playa en esta zona".

Además, se contempla una zona de aparcamiento. Este espacio conectado con la carretera de Urbanova se delimitará para que se pueda acceder con vehículos al dominio público marítimo-terrestre (DPMT).

También se prevé impulsar un vial peatonal y acceso de vehículos de mantenimiento de la desalinizadora. Así, partiendo del área del apartado anterior y en dirección a la Cala de los Borrachos, aprovechando la existencia de plataforma de la antigua carretera, discurrirá una senda peatonal. Su trazado va por el talud que hay entre la avenida de Elche y la plataforma de la antigua carretera nacional, para finalizar en la cala. Este vial dispondrá de los elementos de cierre necesarios para la regulación del uso de este por parte de la administración encargada de la gestión del espacio.

Igualmente, se contempla la limpieza de restos antrópicos en la zona donde existe vegetación y un vallado blando para su protección y regeneración natural, además de la eliminación completa de los restos de edificaciones existentes, así como la limpieza y retirada de elementos de antiguas infraestructuras en desuso para devolver su carácter natural a la franja de borde litoral. "Se conseguirá así crear un espacio natural exento de restos antrópicos", ha apuntado la Subdelegación, que ha indicado que en la Cala de los Borrachos está prevista la demolición y retirada de restos de construcciones y obras de fábrica.

PROYECTO

El Servicio Provincial de Costas en Alicante ha elaborado los trabajos necesarios que han culminado en la redacción del 'Proyecto de restauración ecológica del tramo costero del Saladar de Agua Amarga', que contempla la ordenación, restauración, mejora de todo el entorno y la recuperación ambiental y ecológica de este ámbito.