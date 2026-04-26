Un arroz con guiños extremeños y pestorejo gana el TastArròs 2026

Un arroz con guiños extremeños con pestorejo gana el Tastarròs 2026 - TASTARRÒS

VALÈNCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Néstor López y Carlos Monge, del restaurante Fisgón de Madrid, se han alzado con el título de 'Arrocero del futuro' gracias a su propuesta arriesgada de arroz con guiños extremeños con pestorejo --la careta de cerdo que está formada por el morro, la jeta y oreja-- en la novena edición del TastArròs, que se ha celebrado durante el fin de semana en la plaza del Ayuntamiento de València.

En cifras, los más de 50 restaurantes participantes han ofrecido raciones de arroz para los más de 42.000 visitantes. En su deliberación, los jueces han valorado la creatividad de las recetas que los concursantes han cocinado en directo, según ha informado la organización en un comunicado.

El jurado ha estado dirigido por Cuchita Lluch, la presencia de los estrellados Begoña Rodrigo y Bernd Knofler, así como Vicente Patiño de Saiti y compuesto por profesionales del periodismo gastronómico y al que se ha sumado el empresario innovador Rafael Muñoz de Muñoz Bosch.

Este año han sido diez los finalistas del concurso, seleccionados entre muchos aspirantes de todo el país, que han enviado sus recetas a la organización. El podio de Arrocero del Futuro ha estado completado por Miguel Calaforra de Socarrat (Lanzarote) y José Cifre de Noble (Valencia).

Las personas que han pisado el espacio este sábado y domingo han podido disfrutar de distintas versiones del plato más popular de la gastronomía valenciana. A Roig Viu (Albaida) del chef Arturo Roig; Portolito Centro (València), de Carlos Tubis; Llisa Negra (València), de Ana Llop; Flores Raras (el dos estrellas de Quique Dacosta en València), de la cocinera Carolina Álvarez; Restaurante Rioja (Benisanó), de Vicente Rioja; Manu Yarza de Yarza; Amarre 29 (Port de Sagunt), del chef Víctor Aliaga; La Tavernaire (València), de Silvia Ruano; Tu Arrocero (València), de los Hermanos Portolés, o Setaygues Gambrinus (València), de Voro y Teresa, son algunos de los restaurantes que han participado con un stand en la edición de 2026.