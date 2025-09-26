Las artes escénicas valencianas inician un proceso participativo para "un futuro mejor dotado y más equitativo"

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Artistas, profesionales, espectadores, representantes de diferentes asociaciones, instituciones y empresas del sector de las artes escénicas han comenzado este viernes, dentro del festival Russafa Escènica, un proceso participativo para mejorar las condiciones en las contrataciones.

"Ante la precariedad del sector y con la intención de defender unas artes escénicas de calidad, diversas y accesibles para todo el mundo", la Asociación de Creadores y Creadoras de Artes Escénicas Valencianas Comitè Escèniques ha reunido a diferentes profesionales del sector en una primera sesión de trabajo que irá encaminada a desarrollar un manual que asiente las bases de "un futuro mejor dotado y más equitativo", ha explicado en un comunicado.

Este proceso, coordinado por la trabajadora social y experta en participación Irene Castillo, contará con todas las asociaciones, instituciones y profesionales, desde artistas hasta empresas productoras, compañías, técnicos, programadores culturales, gestores, salas privadas, administración pública, festivales y cualquier persona o entidad comprometida con el circo, la danza, la performance o el teatro.

"Queremos que esta guía represente a todas las personas y entidades involucradas en la programación pública o privada de artes escénicas", ha señalado Jéssica Martínez, gestora de Comitè Escèniques.

En este encuentro inicial, los asistentes han insistido en "proteger, no solo a los artistas, compañías, empresas y salas de artes escénicas, sino también, y fundamentalmente, a las ciudadanas y ciudadanos, a los cuales pertenece la cultura".

Durante la jornada, desarrollada gracias al festival Russafa Escénica y en el Centro Municipal de Juventud Russafa, profesionales han hablado de condiciones laborales y económicas, pero también, de mediación y creación de públicos, de investigación, de divulgación y de difusión cultural. Se ha señalado también la necesidad de alcanzar temas como los cuidados en los procesos de contratación y exhibición, la inclusión o la concienciación sobre los derechos culturales.