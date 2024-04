La artista palestina Rafeef Ziadah ofrece un recital de "poesía contra la barbarie" este sábado en el Micalet

VALÈNCIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La artista palestina Rafeef Ziadah ofrece este sábado en el Teatre El Micalet de València un recital de "poesía contra la barbarie", en el marco de la I Escola de Primavera que organiza La Fènix Universitat Popular.

'Let It be a tale' (Que sea un cuento) es una actuación recitada por la artista en memoria del poeta y educador palestino Refaat Alareer, asesinado en Gaza. Lo hará acompañada del músico Phil Monsour, según ha informado la organización en un comunicado.

Poetisa, activista por los derechos humanos y académica en ciencias y políticas públicas, Ziadah pertenece a la tercera generación de refugiados en la lucha palestina y la supervivencia y utiliza la poesía "como resistencia frente la guerra, el exilio, la opresión de género y el racismo".

Especialmente conocida internacionalmente por sus performances poéticas, están recogidas en los álbumes de poemas recitados y composiciones musicales 'Hadeel' (2009), 'We Teach Life' (2015) y 'Three Generations' (2020). En el año 2012 fue designada como representante de Palestina en las Olimpiadas de Poetas de Southbank Center.

Las entradas para el espectáculo se pueden comprar por 10 euros de manera anticipada en la librería La Repartidora hasta el viernes 19; el sábado 20 también en Octubre Centre de Cultura Contemporània y en el propio teatro.

La Fènix Universitat Popular propone esta I Escola de Primavera "para contribuir en la lucha palestina", en esta ocasión, en alianza con BDS País Valencià y con la colaboración y la ayuda de Joves d'Acció Cultural.

La jornada empezará a las 9.30 horas en Octubre Centre de Cultura Contemporània con una serie de mesas redondas con entrada libre hasta agotar el aforo. La primera tiene como título 'Narrar y (des)informar: el genocidio en directo', en la que un grupo de periodistas comprometidos hablará del tratamiento de la cuestión palestina en los medios de comunicación.

Participarán los periodistas Miquel Ramos, experto en información sobre extrema derecha; Olga Rodríguez, especializada en internacional, Oriente Medio y derechos humanos; Lola Bañón, autora del libro 'Palestins' y Tomás Muñoz, delegado de El Salto en la edición de la Comunitat Valenciana.

Más tarde, el sociólogo Andrés Piqueras ofrecerá una conferencia sobre geopolítica y Palestina, "una de las claves para la comprensión de la colonización sionista y la complicidad occidental". La mañana se completará con una acción directa de protesta por Palestina en la Plaza de la Reina.

Ya por la tarde, una segunda mesa redonda reunirá a voces 'Protagonistas de la resistencia palestina': una de las referentes de la lucha palestina en el estado español, Jaldia Abubakra; la docente y mediadora intercultural Zuhur Dalo y el politólogo y jurista palestino Amer Nazzal.