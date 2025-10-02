El arzobispo Benavent, sobre la dana: "Debemos luchar para que el bien común sea más importante que las propias ideas"

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, ha pedido "luchar para que el bien común sea más importante" que las "propias ideas" y ha enfatizado que "lo más importante" son las personas afectadas por la dana, de la que hace unos días se cumplieron once meses.

Así se ha manifestado el arzobispo este jueves en València, donde ha participado en la presentación de la campaña del Domund en Valencia, al ser consultado por su opinión de la situación cuando está cerca de cumplirse un año de las inundaciones del 29 de octubre de 2024, que dejaron 229 personas fallecidas en las provincia de Valencia.

En este sentido, Benavent ha vuelto a hacer un llamamiento a la unidad y ha hecho hincapié en que "en estos momentos lo más importante son las personas afectadas, sobre todo las familias que han tenido alguna víctima". "Entre todos debemos luchar para que el bien común sea más importante que nuestras propias ideas", ha sostenido.

Asimismo, el prelado ha destacado a Europa Press que la Iglesia está "intentando responder" a la catástrofe y lo continuarán haciendo. En concreto, ha detallado que han estado presentes "desde el primer momento" acompañando a poblaciones y parroquias que han sufrido las consecuencias de la dana.

En la misma línea, ha ensalzado la "gran labor de ayuda a personas afectadas" por parte de Cáritas y ha desgranado que esta ha atendido a "más de 19.000 personas" y ha distribuido "más de 19 millones de euros" en ayudas.