La asamblea de Iniciativa-Compromís respalda a Rafa Mas como candidato a la alcaldía de Alicante en 2027

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de Iniciativa-Compromís de Alicante, celebrada este jueves, ha ratificado su apuesta por el actual número uno de Compromís Alacant, Rafa Mas, para ser el candidato a la alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de 2027.

La rama mayoritaria de la coalición en la capital alicantina, Iniciativa, ha propuesto a Mas como candidato a primer edil para los próximos comicios "en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y capacidad de liderazgo".

La portavoz local de Iniciativa-Compromís, Carolina González, ha instado a todas las fuerzas políticas progresistas a "sentarse ya a trabajar de cara a las elecciones municipales con el objetivo de confluir y construir un frente democrático y progresista que ofrezca una alternativa radical a los gobiernos de derechas antialicantinos que gobiernan actualmente de espaldas a la ciudad".

Además, la asamblea ha aprobado una resolución para "condenar el genocidido en Palestina y los ataques en Cisjordania" y "exigir un alto el fuego inmediato, incondicional y duradero en todos los territorios palestinos ocupados". También ha reclamado "la apertura sin restricciones de corredores humanitarios que permitan el acceso urgente a ayuda médica, alimentación y suministros básicos a la población civil palestina".

Igualmente, ha instado al Gobierno de España a "romper las relaciones diplomáticas, económicas y militares" con Israel "mientras persista la situación de genocidio y violaciones de derechos humanos" y "que impulse en la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas (ONU) medidas efectivas para detener la masacre".