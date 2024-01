La asamblea de presidentes tumba la propuesta de la JCF sobre jurados de falla y aprueba la de la Interagrupación

La ubicación y la hora exacta de la 'mascletà' que se disparará el 18 de febrero en Madrid se anunciará este miércoles en Fitur

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de presidentas y presidentes de falla ha tumbado este martes la propuesta presentada por la directiva de la Junta Central Fallera (JCF) para la elección de los jurados de falla y, frente a ella, ha aprobado la planteada por la Interagrupación de Fallas de València, que establece que el presidente de JCF sea quien designe a los jurados y que los mismos tengan "alguna experiencia" en esta responsabilidad.

En concreto, la propuesta del colectivo presidido por Fernando Manjón --que integra a la mayoría de comisiones de la ciudad-- ha recibido 88 votos, frente a los 32 de la impulsada por el equipo directivo de la Junta Central Fallera, presidida por el 'popular' Santiago Ballester, que modificaba sustancialmente el procedimiento de elección de los jurados que se seguía en los últimos años. Por el contrario, 22 comisiones se han abstenido.

La propuesta de jurados de falla planteada por la Junta Central Fallera (JCF) para las Fallas de 2024 --que no ha salido adelante-- suprimía el requisito de haber realizado un curso previo --algo que hasta el pasado año era necesario para optar a la convocatoria--, así como el modelo de selección anterior por parte de una mesa de trabajo integrada por la JCF y la Interagrupación ("mesa de expertos").

De esta manera, según este planteamiento, pasaría a ser el secretario general de la entidad quien seleccione y propondría al presidente de la Junta "los posibles componentes" del jurado, quienes serían escogidos "preferiblemente entre los candidatos" inscritos.

El año anterior, una mesa de trabajo seleccionaba y proponía al presidente de la JCF los posibles componentes del jurado, que eran seleccionados "preferiblemente" entre los candidatos. La mesa la componían el presidente de JCF, el presidente de la Interagrupación de Fallas de València y un representante de la --ahora extinta-- delegación de Falla de la JCF. Una vez seleccionados, se sorteaba la sección a la que iban asignados. Además, no todos los componentes eran elegidos por el presidente, y para ello se reservaban plazas para candidatos que ejercieran por primera vez.

Sin embargo, la propuesta para la elección de los jurados de falla que ha salido adelante es la presentada por la Interagrupación de Fallas de València, que plantea que los tribunales sean nombrados por el presidente de la JCF (o por la persona en quien delegue) y que todos ellos tengan "alguna experiencia" en esta responsabilidad.

En cuanto a la composición de los mismos, establece que los de la sección Especial estén conformados por siete componentes más un oyente, los de 1ªA y B y 1 y 2ª en Infantil por cinco componentes y el oyente, y el resto de secciones lo estarán por tres componentes y el oyente. Mientras, aquellas secciones que lo deseen podrán nombrar a su propio jurado, "siempre y cuando estén conforme en ello un 80 por ciento de las comisiones que concurren".

La propuesta de la Interagrupación establece como condiciones para optar a ser jurado el estar inscrito en el censo de la JCF a fecha 1 de marzo de 2024 y no estar sancionado por la entidad, no juzgar la sección en la que concursa su comisión, no tener "relación laboral, familiar o sentimental" con ningún artista de la sección que juzguen y que no podrá formar parte del jurado de una sección más de un miembro de la misma comisión.

EXALTACIONES DE LAS FALLERAS MAYORES

Por otro lado, durante la asamblea de presidentas y presidentes de falla el presidente de la Junta Central Fallera y concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha informado de los espectáculos de los actos de exaltación de las falleras mayores de València, que se celebrarán este viernes y sábado en el Palau de la Música.

En el caso de la exaltación de la fallera mayor de València, el espectáculo portará por lema 'Cineman sinfónico' y contará con la actuación del actor y cantante Daniel Diges, que fue el representante español en el Festival de Eurovisión de 2010. En el caso de la fallera mayor infantil, será una propuesta "más acorde" a este público y llevará por lema 'Fantasía'.

LOS DETALLES DE LA 'MASCLETÀ' EN MADRID, ESTE MIÉRCOLES EN FITUR

Por último, Ballester ha adelantado que la ubicación y la hora exacta de la 'mascletà' impulsada por los ayuntamientos de València y de Madrid, que se disparará en la capital de España el próximo domingo 18 de febrero, se comunicará este miércoles en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), hasta donde viajará la fallera mayor de València y su corte de honor.

Precisamente, en esta línea, un representante de una comisión, en el apartado de ruegos y preguntas, ha cuestionado "de qué sirve" a las Fallas acudir a eventos como Fitur o haber sido declaradas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, dado que, según ha argumentado, durante la semana fallera la ciudad "está inundada de visitantes" y "parece que los que molestamos somos los falleros". Así, ha denunciado "todas las dificultades" que las comisiones encuentran en la gestión de su "día a día": "Estamos consideradas prácticamente presas a nivel de toda la administración".

A ello, Ballester ha contestado que "indudablemente" quienes "generan y hacen la fiesta son las comisiones falleras", una postura que, según ha defendido, desde el Ayuntamiento local tienen "meridianamente clara" y "no hay ninguna duda sobre ello". Además, ha recalcado que la fiesta "necesita una promoción continuada y constante" por "todo lo que mueve", un aspecto para lo que, a su juicio, el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad "ha servido de mucho, precisamente para que las Fallas vayan acompañadas del movimiento de la ciudad".