Ascires inaugura oficialmente su hospital en València con tecnología avanzada, IA y equipos multidisciplinares

Hospital Ascires - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo biomédico Ascires, pionero en España en diagnóstico por imagen, medicina nuclear y el uso de tecnología avanzada para la medicina de precisión, ha inaugurado oficialmente su hospital en València. El centro hospitalario incorpora equipamiento avanzado, inteligencia artificial, procedimientos mínimamente invasivos y equipos multidisciplinares orientados a "mejorar la precisión diagnóstica y terapéutica, optimizar los procesos asistenciales y favorecer recuperaciones más rápidas".

El nuevo Hospital Ascires, que comenzó a planearse en 2018, ha supuesto una inversión superior a los 125 millones de euros, de los que más de 40 millones han sido destinados a tecnología médica de última generación, según ha informado el grupo en un comunicado.

En el modelo la colaboración entre conocimiento científico, profesionales sanitarios, tecnología y sociedad se configura como un "elemento crucial para lograr los mejores resultados". Además, el proyecto "impulsará una nueva etapa en la medicina de precisión, tiene en el centro al paciente y sus necesidades", a través de por ejemplo, el quirófano híbrido con el que cuenta el centro.

Asimismo, el centro cuenta con la gran mayoría de especialidades médicas, con un enfoque especial en las áreas Cardiovascular y Torácica, Neurociencias, Cirugía Ortopédica y Traumatología y Oncología. Entre sus siete quirófanos destaca uno híbrido de precisión avanzada que permite disponer de toda la alta tecnología de imagen en tiempo real durante las intervenciones, favoreciendo una mayor precisión en los procedimientos.

MEDICINA "MÁS PRECISA Y PERSONALIZADA"

El acto ha reunido a cerca de 200 representantes de los ámbitos sanitario, científico, universitario, empresarial y social de la Comunitat Valenciana, que han conocido las principales áreas del hospital y las soluciones clínicas y tecnológicas con las que el centro busca avanzar hacia una asistencia "más precisa, menos invasiva y adaptada a las necesidades de cada paciente".

Así, el concepto del tiempo ha sido el hilo conductor del acto, en el que han participado dos de los directores médicos de Ascires, Alicia Maceira y José Ferrer, "corazón del hospital" y en el que han destacado que el paciente es "la razón de ser" para el grupo. "Queremos curar, pero si no es posible también tenemos que ser capaces de aliviar y consolar", ha explicado la directora médica en cuanto a la utilización de nuevas tecnologías avanzadas como la IA en los procesos.

Asimismo, Maceira ha señalado que el hospital debe "hacer las cosas bien" en todo el proceso. "Por nuestro bagaje previo, sabíamos que podíamos aportar un granito de arena más. Giramos alrededor del paciente, a través del trabajo en equipo y de la preparación continuada, para atenderlo de la mejor manera", ha agregado.

En este sentido, Ferrero ha manifestado que ir por delante de la enfermedad es "esencial" porque los tratamientos dan "más posibilidades a los pacientes": "Anticiparse lo es todo".

Por su parte, la consejera delegada de Ascires, Lorena Saus, durante su intervención en el acto, ha subrayado "la importancia de la inteligencia colaborativa como uno de los pilares del nuevo hospital". "Los retos asistenciales a los que nos enfrentamos como sociedad requieren de la mejor tecnología y de todo el potencial de la inteligencia artificial, pero también, y sobre todo, de nuestra capacidad para colaborar como seres humanos", ha indicado.

Además, ha destacado que esta capacidad es "la suma de conocimiento y colaboración entre profesionales, instituciones y sociedad la que nos permitirá afrontar juntos los desafíos de la medicina y encontrar soluciones que mejoren la vida de las personas", al tiempo que ha agradecido el talento de los profesionales de Ascires, a la investigación de las universidades asistentes, a los profesionales que colaboran con el centro y a las asociaciones de pacientes.

Sobre València, ha puesto en valor que se trata de una ciudad "abierta al Mediterráneo, al talento y al futuro" y que esos son los valores que comparte con este hospital, que "nace con capital 100 por ciento valenciano", ha insistido.

CONEXIÓN CON EL ECOSISTEMA VALENCIANO

La inauguración ha contado con la presencia de representantes institucionales como la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó; el presidente de la Diputació de València, Vicente Mompó, que junto a Lorena Saus, ha cortado la cinta de inauguración simbólica que ha dado como abierto el hospital. Además, también han visitado el centro la alcaldesa de València, María José Catalá, la presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, Mercedes Hurtado, así como el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent.

Asimismo, han acudido representantes del mundo empresarial, como el director gerente de Cámara Valencia, Jorge Linares, junto con responsables de Asecam y Evap; colegios profesionales; asociaciones de pacientes; asociaciones vecinales de Patraix y San Isidro; y representantes sindicales.

El acto de inauguración, que se ha amenizado con un dúo de cuerda, un dúo de ópera y un espectáculo de danza, también ha contado con la participación de representantes de universidades como la Universitat Politècnica de València (UPV); el rector del CEU Cardenal Herrera, Higinio Marín; la rectora de la Universidad Internacional de Valencia, Eva María Giner, y representantes de la Universitat de València (UV), la Universidad Católica de Valencia (UCV), y Universitat Jaume I (UJI).

En este sentido, el grupo ha señalado que la presencia de colectivos "tan diversos" ha puesto de manifiesto "la dimensión social y colaborativa de este nuevo proyecto".

"REFERENTE A NIVEL NACIONAL"

Catalá, por su parte, ha querido agradecer a Ascires Grupo Biomédico "su apuesta por València". "Estoy convencida que este hospital se va a convertir en un referente a nivel nacional en la investigación médica", ha añadido la primera edil.

La alcaldesa ha destacado que "la zona sur de la ciudad está viviendo una importante transformación y en ella se está configurando un gran distrito sanitario, con La Fe como gran hospital público de referencia de la Comunitat". "Esa combinación de hospitales de primer nivel y de talento contribuye al dinamismo de un ecosistema sociosanitario que se enriquece a través de la colaboración con universidades, empresas y la propia administración", ha defendido la alcaldesa.

Finalmente, Catalá ha asegurado que "una València que cuida de la salud de sus ciudadanos, que apuesta por la innovación y que respeta su entorno es una ciudad con más oportunidades y con más futuro".