Así han cambiado los nombres más comunes de la población valenciana en 30 años: de Mª Carmen y José a María y Pablo

VALÈNCIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los nombres propios más habituales entre la población valenciana han cambiado en los últimos 30 años, en lo que muestra un cambio en las preferencias. Así, entre las mujeres mayores de 60 años, Mª Carmen encabeza la lista, con 5.842 casos; mientras que en las mujeres menores de 30 el nombre más elegido es María (3.099). En el caso de los hombres, José con 5.409 casos lidera las preferencias entre los mayores de 60 años, mientras que para los más jóvenes Pablo aparece en primera posición, con 3.064.

Así se desprende de los datos elaborados por la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de València, procedentes del Padrón municipal de habitantes. Este cambio "muestra una evolución clara en las preferencias de las familias valencianas", con una fuerte presencia de nombres tradicionales en generaciones anteriores y la aparición de nombres "más modernos e internacionales" en los más jóvenes, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

De esta forma, la estadística muestra que, entre las mujeres mayores de 60 años, después de Mª Carmen se sitúan Carmen, y Josefa, con 4.395 y 3.921 casos, respectivamente. En cambio, para las mujeres menores de 30 años, los nombres más elegidos, después de María, son Lucía (2.889) y Paula (2.359).

En cuanto a los hombres, a José le siguen Francisco con 3.938 y Antonio con 3.787 casos, liderando las preferencias entre los mayores de 60 años; mientras que para los más jóvenes el panorama cambia, tras Pablo, aparecen Alejandro, con 2.766, y Daniel, con 2.090 casos, como los más habituales.

Otros nombres femeninos que muestran un salto generacional son Marta, Sofía, Sara, Laura, Clara, Alba y Andrea entre las menores de 30 años; mientras que entre las mayores de 60 destacan Amparo, María, Mª Dolores, Concepción, Mª Pilar y Mª Teresa.

Entre los hombres jóvenes, se observan nombres como Carlos, Álvaro, David, Javier, Adrián, Jorge o Sergio, que conforman el 'top ten' del listado y que no aparecen entre los más populares de generaciones anteriores, donde figuran Vicente, Manuel, José Luis, Rafael, Juan, Miguel y Enrique.

El Ayuntamiento ha destacado que esta comparativa ilustra cómo los gustos y tendencias en la nomenclatura han evolucionado en València, lo que "pone de manifiesto la influencia de factores culturales y sociales en la elección de los nombres propios".

Igualmente, la Oficina de Estadística del consistorio ha elaborado datos sobre los primeros apellidos más habituales en la ciudad. A enero de 2025, estos son García, con 21.621 habitantes; Martínez, con 18.896; y López, con 12.349.

Completan los primeros puestos del listado el apellido Pérez, con 11.933 casos; Sánchez (10.012); González (8.849); Rodríguez (7.833); Gómez (7.691); Fernández (7.429), y Navarro (6.637).