Así es Los Grupos de Benetússer, la falla que un artista aficionado ha convertido en tradición y solidaridad

La 'falleta' solidaria del barrio de Los Grupos de Benetússer (Valencia) vuelve a plantarse en su 28 aniversario gracias al artista fallero aficionado y vecino de la localidad Fernando Dávila. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 'falleta' solidaria del barrio de Los Grupos de Benetússer (Valencia) vuelve a plantarse en su 28 aniversario después de que en 2025 el artista fallero aficionado y vecino de la localidad Fernando Dávila no pudiera por problemas de salud. Se trata de un monumento muy popular en el municipio que ya se ha convertido en parada obligatoria del recorrido festero.

Dávila ha señalado a Europa Press TV que el año pasado, a pocos días de que empezaran las fiestas, no pudo plantar porque se puso enfermo y, según cuenta, "mucha gente" echó de menos este peculiar monumento que, desde hace más de 25 años forma parte de la tradición fallera del municipio. "La gente, por lo que me cuenta, lo echaba de menos el año pasado, incluso, las otras fallas, las grandes, me lo dijeron, porque claro, ya es una tradición que trae a niños y a algunos mayores", ha indicado.

En este sentido, ha destacado que hay personas que llevan acercándose a la falla de Los Grupos desde hace 20 años y que le dicen que la primera vez que la visitaron fue de niños y han regresado siempre desde entonces.

Según ha explicado el vecino de la localidad, empezó haciendo estas fallas porque sus hijos de pequeños hacían "una fallita pequeña, de cartón" y, al verlos, decidió que tenía que hacer "una falla de verdad".

A partir de ese momento Dávila no faltó a su cita anual en Benetússer y, aunque al principio, cuenta que empezó "poco a poco", cuando ya llevaba 15 años montando sus fallas, vio que le "sabía a poco" estar un año trabajando en ella para que el día 19 de marzo se quemara, por lo que decidió dar un paso más y la convirtió en una falla solidaria.

RECAUDAR DINERO PARA EL CÁNCER

"Quería sacarle a la falla más provecho, entonces es cuando me surgió la idea de hacerla solidaria, aprovechar el tirón para recaudar el dinero para el cáncer, para los niños", ha apuntado, al tiempo que ha indicado que ahora, a través de la Asociación Contra el Cáncer de Benetússer, envía a varios hospitales "unos muñecos y adornan ellos los pasillos y sus cuartos".

Además, también vende algunos de ellos para recaudar dinero y, luego, en La Fira Associativa i Comercial de Benetússer, entregarlo en el estand de la Asociación Contra el Cáncer de la localidad en "un pequeño" acto que organizan.

Para el artista el proceso de creación arranca dos semanas después de que se queme la falla del año anterior y, a partir de ahí, "poco a poco", va moldeando los muñecos, según las ideas que le surgen y que, a lo largo del año, pueden variar.

ESCENA SOBRE LA DANA

El tema de la de este año es 'La primavera' y, a su juicio, la figura que más está gustando es una que corresponde a una escena sobre la dana y que, además, tiene su propia historia porque se trata de un ninot que iba a estar en la falla de 2025 y que lo pudo salvar de la dana del pasado 29 de octubre de 2024 que afectó a la localidad.

Fernando Dávila ha señalado que, "normalmente", coloca sus muñecos en el altillo de la fábrica de un amigo suyo pero, la fatídica tarde del 29 de octubre, sobre las 17.00 horas, decidió volverse a casa y dejó la pieza ahí. Fue días después de la tragedia cuando regresó a la fábrica y se encontró al ninot flotando: "No lo acabé, de hecho, está lleno de barro y he querido ponerlo este año (...) con otra escena alusiva a la dana", ha sostenido.

Sobre la continuidad de esta falla, que ya es "tradición" en el pueblo, ha asegurado que, "mientras pueda hacerla seguirá haciéndola" porque "es mucha ilusión".

"EL LADO MÁS ALTRUISTA DE NUESTRAS FALLAS"

La falla de este año está dedicada a la primavera y al renacer del pueblo, un mensaje que toma forma de divertidos gnomos, risueñas golondrinas y trabajadoras hormigas que colaboran conjuntamente para disfrutar de su entorno y de la llegada del buen tiempo, ha señalado el consistorio en un comunicado.

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ha afirmado que, "tras todo lo pasado, es una gran alegría volver a disfrutar del monumento solidario de la familia Dávila que cada año nos hace disfrutar con sus creaciones al mismo tiempo que saca el lado más altruista de nuestras fallas, el de compartir y colaborar con grandes causas a través de la creatividad y del arte".

La 'cremà' del monumento, la primera de la jornada, tendrá lugar el próximo jueves, 19 de marzo, a las siete de la tarde.