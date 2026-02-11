Así queda el orden de comparecencias de las asociaciones de víctimas de la dana en la comisión de investigación

Archivo - La presidenta Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, Rosa María Álvarez, en imagen de archivo. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación sobre la dana en Les Corts se iniciará el próximo lunes 23, a las 10.30 horas, con la comparecencia de la persona representante designada por Asociación Liberum, tras lo que, a las 11.45 horas, comparecerá la designada por la asociación SOS Desaparecidos. A las 13.00 horas, será el turno de la Asociación Damnificados por la dana Alfafar/Horta Sur.

Por la tarde de la primera jornada intervendrán, a las 16.00 horas, la persona representante de la asociación Tots a una Veu, y a las 17.15 horas la persona representante de la Asociación Vecinos Ecos del Agua de Benetússer, según el orden de comparecencias publicado en el calendario parlamentario.

El martes 24, abrirá a las 10.30 horas la segunda jornada de comparecencias la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O y, a las 11.45 horas, la Associació Víctimes de la Dana 29 d'octubre 2024. La mañana acabará, a las 13.00 horas, con la persona representante de la asociación Sólo Pueblo Salva Pueblo.

Ya por la tarde, a las 16.00 horas, está citadas la persona representante de la asociación Unión del Pueblo 29 y a las 17.15 horas Juan José Monrabal Ibáñez a título particular.

La mesa de la comisión de investigación de la dana, presidida por Miriam Turiel (Vox) y, con mayoría de esta formación y el PP, acordó este pasado lunes que las asociaciones de víctimas de la dana comparecerían en la próxima sesión de este foro los días 23 y 24 de febrero.

Las víctimas acudirán así a la quinta sesión de comparecencias de la citada comisión, que hasta la fecha solo ha recibido los testimonios de expertos y técnicos, así como del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

En total, serán 10 comparecencias (nueve asociaciones y un particular), cinco cada día, en turnos de mañana y de tarde, que se organizarán por orden de registro de entrada de sus solicitudes. Las asociaciones dispondrán de una primera intervención de 22 minutos (los 15 habituales y los siete adicionales), y el particular únicamente los 15 fijados en el plan de trabajo, más la réplica.

El vicepresidente de la mesa de la comisión, Vicente Betoret (PP), explicó que las comparecencias se organizarían por orden de registro de entrada de las solicitudes, "para no tener que ordenarlo de ninguna otra manera", y confirmó que entre las 10 asociaciones están las mayoritarias, pero también otras como Solo el pueblo salva al pueblo, SOS Desaparecidos o la Asociación Liberum.

Por su parte, en declaraciones a los medios este miércoles, la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, Rosa Álvarez; la presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, y el presidente de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud, Álex Carabal, han expresado su preocupación por que la comisión de investigación de Les Corts en las que han sido llamadas a declarar, 16 meses después de la tragedia, quiera "diluirles" como "azucarillos", al incluir a "muchísima gente más" y tratando de "equiparar" a asociaciones que no han tenido las mismas pérdidas.